День в истории, 10 октября: знаменательные события

10 октября произошло множество важных исторических событий, которые повлияли не только на историю нашей страны, но и на весь мир.

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“Рамблер” рассказывает о ключевых событиях 10 октября, оставивших большой след в истории человечества.

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10 октября 1918 года в России была введена новая орфография

Планировалось ввести реформу еще в 1914 году, ее подготовкой занималась Орфографическая комиссия Академии наук. Однако только с приходом к власти большевиков удалось осуществить эту задумку. Был написан декрет Совнаркома, который исключал из использования в русском языке таких букв как «i», «ять», «ер», «ижица» и «фита». Пропал и твердый знак, который всегда писали после согласных на конце слов. Эта реформа нужда была для того, чтобы широкие массы рабочих и крестьян как можно быстрее смогли освоить русскую грамоту.

10 октября 1964 года Олимпийские игры в Токио

Игры того года в Токио стали первыми в Азии. Чтобы почтить память погибших в Хиросиме, факелоносцем выбрали Есинори Сакаи. Он родился 6 августа 1945 года, когда на Хиросиму сбросили атомную бомбу.

10 октября 1963 вступил в силу Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой

5 августа 1963 года Договор подписали представители трех стран — СССР, США и Великобритания, а 8 августа документ могли подписать и другие страны. 10 октября 1963 года соглашение уже вступило в силу. Он запрещает проводить испытания ядерным оружием в атмосфере, космическом пространстве и под водой. На данный момент этот договор подписан еще 130 странами мира.

10 октября 1993 года начала свое вещание телекомпания "НТВ"

Инициатива по созданию телекомпании принадлежала журналистам Игорю Малашенко, Олегу Добродееву и Евгению Киселеву. В декабре 1993 года Президент Российской Федерации Борис Ельцин одобрил эту идею и присвоил НТВ четвертый частотный канал. Сегодня "НТВ" — крупнейший негосударственный федеральный телеканал, который транслируется во всех регионах России, а также в странах СНГ, Европы, Ближнего Востока, Северной Америки. Еженедельно "НТВ" смотрят около 40 миллионов россиян.

10 октября 2015 года произошел теракт в Анкаре