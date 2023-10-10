Почему люди оказываются на улице

10 октября проходит Всемирный день бездомных. Эта дата служит напоминанием об одной из всеобъемлющих проблем человечества, с которой сталкивается каждая страна, в том числе и Россия.

© Unsplash

Рассказываем, какова статистика по бездомным, как проходит их жизнь на улице и почему это происходит.

Видео дня

Есть ли статистика по бездомным?

Сейчас в нашей стране нет единой системы подсчёта бездомных. Но согласно данным благотворительной организации "Ночлежка", которая оказывает помощь людям без определённого места жительства, в 2022 году в России насчитывалось около 2 130 000 бездомных. Из них 238 000 пришлось на Москву, а 64 000 - на Северную столицу. Исследование по запросу "Ночлежки" проводила компания Validata, взяв за основу данные Росстата о смертности людей, у которых не были указаны ФИО и\или адрес проживания.

Считается, что наибольшее скопление бездомных происходит в крупных городах. Большую часть из них составляют приезжие.

Каковы причины отсутствия дома у некоторых людей?

Масштабное увеличение бездомности началось после распада Советского Союза. Тогда это объяснялось рядом факторов:

низкий уровень доходов населения;

высокий уровень преступности;

закредитованность населения, при которой конфисковывали жильё за долги по кредитам или просроченную ипотеку;

законодательные пробелы в сфере соцподдержки населения;

неблагоприятное состояние социальной сферы в целом;

ослабление социальных связей и развитие кризиса института семьи, при котором человек мог оказаться на улице из-за плохих отношений с родственниками.

Сейчас, по информации "Ночлежки", причинами бездомности чаще являются:

конфликты в семье;

переезд в другой город и невозможность найти там жильё;

мошенничество с недвижимостью;

переезд в Россию иностранными гражданами с невозможностью устроиться на новом месте;

принудительное выселение;

негодность места жительства для дальнейшего проживания (аварийное состояние дома, пожары и прочее).

Какой образ жизни ведут люди без определенного места жительства?

Подавляющее большинство российских бездомных не имеют документов в результате потери или кражи. Основные усилия людей при жизни на улице направлены на поиск ночлега и пропитания. Часто их можно встретить в нежилых помещениях - в подвалах и на чердаках, в заброшенных домах, на больших вокзалах, в подземных переходах и подъездах жилых домов. В качестве места жительства они также выбирают теплотрассы, канализационные коллекторы и свалки. Иногда бездомные своими руками создают жилища из имеющихся под рукой материалов. С наступлением прохлады им приходиться часто менять место обитания в поисках наиболее тёплого и безопасного варианта.

Деньги большая часть бездомных зарабатывает путём временных подработок, где чаще всего они занимаются уборкой мусора, мелкой торговлей, сезонными и прочими работами, где не требуется официальное трудоустройство. Другие промышляют попрошайничеством. А кто-то практикует сбор макулатуры на помойках, где также можно отыскать остатки продуктов.

Статистика по возрасту, полу и уровню образованности

По данным Википедии, средний возраст людей без определенного места жительства - 45 лет. Но за последние годы он начал быстро снижаться. Что касается половой принадлежности бездомных, то большая их часть - мужчины - примерно 85%. При этом половина людей, проживающих на улице, имеют среднее образование. Примерно 20 % бездомных получили аттестат о средне-профессиональном образовании, а 5% закончили вышку.

Сколько лет можно прожить на улице?

Считается, что в среднем человек в России может прожить на улице около семи лет. В "Ночлежке" в ходе исследования по подсчёту бездомных также выявили продолжительность жизни таких людей. Мужчины, оказавшиеся на улице, живут на 15 лет меньше, чем те, у кого есть дом. У женщин срок немного больше - 17 лет. При этом стаж подобной жизнедеятельности у мужской половины в России составляет пять-восемь лет, тогда как у женской - семь-восемь.

Почему бездомные в какой-то момент перестают бороться за своё место в обществе?

Положение человека на улице ухудшается с прошествием времени. Начинается всё с потери жилья или прав на него. Затем следует утрата работы или отсутствие возможности устроиться на неё в результате неимения постоянного места жительства. Уличные условия и нехватка средств к существованию приводят к ухудшению здоровья из-за некачественного и нерегулярного питания, недоступности гигиены, длительному пребыванию в плохих погодных условиях и отсутствию медпомощи по причине потери медполиса.

Всё это влечёт за собой снижение соцпотребностей. Меняется психологическая установка человека. Бездомный начинает жить в режиме одного дня. Смиряясь со своим положением, он бросает попытки вернуться к нормальной жизни. Появляется депрессия, выходом из которой для многих становится спиртное.

В "Ночлежке говорят, что самый пик активности по обращению за помощью приходится на первые два годы жизни на улице. Дальше темп падает. У многих просто больше не находится сил на борьбу.

«А ещё потому что люди умирают», — пояснили в благотворительной организации, помогающей бездомным.

Какие болезни появляются при жизни на улице?