Старейший в мире карликовый бегемот умер в Ростове-на-Дону

Старейший в мире карликовый бегемот умер в России. Печальную новость обнародовал в соцсетях зоопарк Ростова-на-Дону. Животное ушло из жизни в 51 год, 6 месяцев и 3 дня.

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Данный вид бегемотов такого возраста был единственным на всём земном шаре. Кроме того, Риф, как звали животного, стал первым карликовым бегемотом, который появился в России.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Риф появился на свет 7 апреля 1972 года в одном из зоопарков США. Через год его переправили в Калининград. В Ростов-на-Дону животное попало в 1990 году.