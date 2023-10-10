60 лет «чуду на Неве»

Недавно самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, сел на пшеничном поле. Благодаря мастерству пилотов никто из пассажиров и членов экипажа даже не был госпитализирован.

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В августе 1963 года благодаря подвигу советских летчиков также удалось избежать гибели людей и разрушений на земле.

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Тогда, 60 лет назад, ленинградцы и гости города, прогуливавшиеся по его центру, глазам своим не поверили: прямо над их головами низко-низко, но не ревя двигателями, а довольно плавно и тихо заходил на посадку авиалайнер Ту-124 авиакомпании «Аэрофлот». И садился самолет не куда-нибудь, а прямо… на водную гладь Невы!

Чудесное приводнение

В тот исторический полдень тысячи ленинградцев невольно стали свидетелями аварии самолета, выполнявшего регулярный рейс SU-366 по маршруту Таллин - Москва.

Новенький авиалайнер Ту-124, выпущенный немногим более года назад (в марте 1962-го), был оснащен двухконтурными турбореактивными двигателями Д-20П Пермского моторного завода. И оба они прямо перед посадкой самолета отказали в воздухе! А перед их отказом случилась и поломка стойки шасси, что исключило удачное приземление самолета с 45 пассажирами на борту и семью членами экипажа.

Как говорили позже эксперты, шансов спастись практически не было. Но мужество, профессионализм и смекалка 30-летнего командира воздушного корабля Виктора Мостового, четкость действий и выдержка второго пилота Василия Чеченева, невозмутимость штурмана Виктора Царева, хорошая выучка бортмеханика Виктора Смирнова сотворили чудо. Даже бортпроводники - Саша Александрова и Виктор Харченко - как могли отвлекали пассажиров от паники, когда самолет кружил на высоте всего 500 метров над второй столицей СССР и была высока вероятность: страшный конец неминуем... А куда прикажете садиться, когда шасси сломано и вокруг высокие строения, деревья, автомобили и довольно узкие улицы Ленинграда?

Однако случилось то, что потом называли не иначе как «чудом на Неве», когда после приводнения самолета не оказалось пострадавших да и материальный ущерб был минимальным.

Как это началось

Итак, в 9 утра того дня после вылета из эстонского аэропорта Юлемисте экипаж самолета рейса 366 с ужасом заметил: носовая стойка шасси убрана не до конца, ее просто заклинило. А это значит, что безаварийной посадки не жди! После переговоров с авиадиспетчерами решили обратно не лететь, поскольку каскад несчастий по закону подлости начал нарастать.

В аэропорту Юлемисте резко сгустился туман, и садиться с таким шасси было просто самоубийством. Побоялись направлять неисправный самолет и в Москву: мало ли что, ведь любая авиационная авария в столице СССР обернулась бы жесточайшим скандалом.

Оптимальным показалось посадить Ту-124 в ленинградском аэропорту Пулково. Там все быстро подготовили: грунтовую полосу, чтобы самолет смог помягче приземлиться на брюхо, подогнали пожарную технику и машины скорой.

Несчастья пошли каскадом

На часах было 11 утра, когда злополучный рейс 366 приблизился к Ленинграду. Но надо было выработать авиатопливо. Это всегда делается в подобных случаях для снижения интенсивности возможного пожара, который очень даже вероятен при аварийной посадке на брюхо.

Для нарезания кругов над Ленинградом была выбрана высота 500-600 метров, чтобы избежать взрывной декомпрессии, к тому же так быстрее уходит авиатопливо. Экипаж тем временем лихорадочно пытался ликвидировать поломку шасси (что потом вышло им боком при расследовании). Например, додумались даже проделать в полу кабины летчиков отверстие, просунуть туда шест, пытаясь таким образом полностью выпустить заклинившую стойку шасси на носу самолета.

Но Бог в этот день был поначалу против Ту-124 и его экипажа, поскольку уже в 12.10 на 16-м примерно круге над городом левый двигатель самолета остановился. Прилетела, так сказать, еще одна черная метка. Осознавая ужас ситуации, диспетчеры и власти разрешили экипажу быстро пролететь к аэропорту Пулково (примерно 21 км) через центр Ленинграда. Мол, там постараемся вас посадить на брюхо и будь что будет: не разрушать же великий город на Неве падением на него целого самолета!

Однако судьба, видимо, решила добить этот злополучный рейс 366. Тут же останавливается еще и правый двигатель, после чего лайнер просто начал планировать с высоты 500 метров над центром города.

Спасены!

Но мужественный экипаж даже в такой аховой ситуации не растерялся: мгновенно было принято решение совершить приводнение на поверхность Невы. Падение продолжалось всего 14 секунд, и, к счастью, второй пилот раньше служил в военно-морской авиации и имел опыт приводнения. Получив командование самолетом, он сумел быстро и грамотно сориентировать Ту-124 так, чтобы не допустить его заныривания носом в реку. Это привело бы как минимум к удару хвостовой частью самолета о воду Невы и его разлому с возможным возгоранием.

И так счастливо получилось, что всего-то в четырех метрах над мостом Александра Невского (он еще строился) в 12.15 пролетел терпящий бедствие авиалайнер, после чего приводнился в районе Финляндского железнодорожного моста недалеко от Лавры. Ширина реки составляла здесь около 400 метров, а до опоры моста оставалось всего 20 метров… Все выдохнули с облегчением.

Герои получили признание, но не сразу

Пассажиров и экипаж, натерпевшихся, конечно, ужаса, благополучно эвакуировали и отправили в Москву.

Основательно пострадавший, но не разрушившийся от сильного удара о воду самолет Ту-124 поначалу был отогнан проходившим мимо буксиром к берегу. Лайнер, конечно, разгерметизировался, поэтому через какое-то непродолжительное время затонул, но позже был извлечен из воды. Некачественный самолет подвергли экспертизе, обнаружили кучу недоработок и потом больше почти не использовали.

Что примечательно, первоначально в аварии обвинили пилотов - советские традиции «разбора полетов» были суровыми. Однако, видимо, осознав ситуацию, обвинения отменили. Ведь экипаж вел себя не просто умно, но и геройски, и не его вина в плохом качестве лайнера. Поэтому командиру и штурману самолета руководство «Аэрофлота» выделило в качестве награды двухкомнатные квартиры.