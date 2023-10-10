Как и почему Кашпировский и его «коллеги» стали популярны в России

34 года назад в СССР состоялся первый «лечебный» телесеанс гипнотизера Анатолия Кашпировского. И по сей день у него есть «духовные наследники». Правда, популярность нынешних народных целителей гораздо слабее, чем была у их предшественников.

© Вечерняя Москва

Как рассказал «Вечерней Москве» социальный психолог Александр Невеев, разгулу «народной медицины» в 1990-е способствовали два фактора: — Во-первых, в период распада СССР россияне остро нуждались в психологической помощи, получить которую было практически негде. Психиатрия пользовалась плохой репутацией.

Во-вторых, официальная медицина находилась в плачевном состоянии. А Кашпировский и его «коллеги» — Алан Чумак, Джуна Давиташвили, другие шарлатаны предложили спасение: они якобы «программировали» людей на самотерапию. В безнадежной ситуации это срабатывало. Тем более что «исцеление» предлагалось совершенно бесплатно.

Современные знахари на лечение соматических (телесных) заболеваний претендуют реже. Время от времени в сети разгораются скандалы вокруг очередного «доктора», который предлагает жить без вакцин и лечить сепсис чесноком.

В 2019 году, например, врач Наталья Зубарева, исповедующая нетрадиционные методы лечения, удостоилась научной антипремии «Почетный академик ВРАЛ» за псевдомедицинские книги о «чакрах» и лечении гормональных сбоев биодобавками. Однако скандалы улеглись. Зубарева неплохо себя чувствует по сей день.

Иса Багиров, ведущий провального телешоу 2018 года «Звезды под гипнозом» наиболее близко подошел к Кашпировскому по роду деятельности. Называет себя гипнологом-менталистом и потомственным экстрасенсом. Он якобы лечит от лишнего веса, зависимостей и страхов.