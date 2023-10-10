Еще больше звездных гостей: «Новое Радио ДВИЖ» продолжается

13 октября в 19:00 в стенах московского фудмолла «Три вокзала. Депо» москвичей и гостей столицы ждёт новая встреча с топовыми артистами! Звёзды еще никогда не были так близко: у каждого гостя будет шанс получить доступ к бекстейджу, пообщаться и сделать совместное фото с любимым музыкантом. Вход на концерт, как и всегда, абсолютно бесплатный!