Еще больше звездных гостей: «Новое Радио ДВИЖ» продолжается

Еще больше звездных гостей, суперхитов и суперновинок: «Новое Радио ДВИЖ» продолжается
13 октября в 19:00 в стенах московского фудмолла «Три вокзала. Депо» москвичей и гостей столицы ждёт новая встреча с топовыми артистами! Звёзды еще никогда не были так близко: у каждого гостя будет шанс получить доступ к бекстейджу, пообщаться и сделать совместное фото с любимым музыкантом. Вход на концерт, как и всегда, абсолютно бесплатный!
INSTASAMKA, Артём Качер, Олег Майами, Маша Зайцева, HOLLYFLAME, Verbee, DJ Эльдар Хакимов — самые актуальные хитмейкеры сделают пятничный вечер незабываемым! Самый позитивный вайб, танцы нон-стоп, призы и подарки, а также яркие сюрпризы — «Новое Радио ДВИЖ» всегда найдёт, чем удивить!
Новый сезон «ДВИЖА» стартовал 6 октября. На открытии свои главные хиты со сцены столичного гастроквартала исполнили LYRIQ, Bahh Tee и Turken, Юлианна Караулова Maxim Zavidia, Khvicha и DJ Katya Guseva. А впереди на еженедельных пятничных концертах москвичей ждут GAYAZOV$ BROTHER$, Елена Темникова, Мот, Мари Краймбрери, группа «Винтаж», Хабиб, Антоха MC и многие-многие другие!
Больше подробностей — в эфире «Нового Радио», на newradio.ru и страницах станции в социальных сетях.