Мужчина поймал рекордного 114-килограммового карпа во время отпуска

Британец поймал самого большого в мире гигантского усача во время отпуска в Таиланде и установил рекорд. Об этом сообщает The Sun.

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36-летний Келвин Марстон рыбачил на озере в провинции Ратчабури вместе с отцом и приятелем, когда на его двухметровую удочку клюнул гигантский карп. По словам рыбака, улов был настолько огромным, что ему потребовалась помощь друга, отца и местного жителя, чтобы вытащить его из воды.

Вес рекордного усача составил 114 килограммов.

«Я был потрясен. Я не знал, что это рекорд. Я даже получил футболку в подарок от владельца озера», — говорит Марстон.

Мужчины сфотографировались с гигантской рыбой, а затем отпустили ее. По словам рыбака, через несколько дней он выловил еще одну огромную рыбу весом 102 килограмма.

Отмечается, что карпа, которого поймал Марстон, уже ловили четыре года назад. За это время вес рыбы увеличился на девять килограммов.