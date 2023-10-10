Оказавшийся на острове мужчина выжил благодаря варенью

В Карелии спасли рыбака, которого штормом унесло на остров на Сямозере, об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице во "ВКонтакте".

Инцидент произошел на Сямозере, 7 октября пожилой мужчина ушел рыбачить на лодке и попал в шторм. Родные не смогли до него дозвониться и обратились в экстренные службы. Пенсионера искали трое суток, на берегу одного из островов нашли его перевернутую лодку, а затем и самого рыбака.