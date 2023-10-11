Почему о победах молятся святому праведному воину Феодору Ушакову

Командующий Черноморским флотом не проиграл ни одного сражения.

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Накануне дня памяти святого воина "РГ" решила вспомнить только три самые знаменитые победы военачальника.

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1783 год - победа над чумой

Удивительно, но первая награда Ушакова - орден Святого Владимира, получена не в бою. Хотя чума в XVIII веке по числу потерь была пострашнее самой кровопролитной войны.

1783 год. В Херсон, который должен стать главной верфью зарождающегося Черноморского флота, прибывает тридцативосьмилетний капитан 2-го ранга Федор Ушаков.

Под его началом 700 матросов и 3000 мастеровых. А в городе свирепствует чума, завезенная из османской Анатолии. За июнь - июль ведомость "о числе умерших заразой" сообщает о смерти 385 военных. Всего моровое поветрие унесло тогда жизнь более 10 тысяч человек. Херсон близок к панике, медики деморализованы.

Ушаков мгновенно принимает единственно верное решение - выводит своих людей в степь. За ночь разрабатывает план строжайшего карантина. Позже друг Ушакова медик Даниил Самойлович, основатель эпидемиологии в России, будет удивляться: откуда моряк мог так точно "провидеть", как поступить? Наитие?

На иконе адмирал и святой праведный воин Феодор Ушаков держит свиток со словами: "Не отчаивайтесь! Сии грозныя бури обратятся к Славе России".

Карантин, окуривание жилья дымом от костров с травами, прокаливание на этом огне одежды, ежедневное обмывание уксусом, неукоснительное кипячение воды, чеснок... И моровая язва сдалась. Отступила. "От 4-го числа ноября минувшего 1783 года более уже не показывалась", - докладывает Ушаков. На четыре месяца раньше, чем по округе. Даже в самый пик эпидемии в переполненный городской госпиталь от Ушакова не поступило ни одного больного.

Ах да, забыла сказать: тренировки матросов, а также строительные работы на верфи во время чумы не прекращались. А как же! Ушаков был назначен командиром построенного во время разгула "черной смерти" 66-пушечного линкора "Святой Павел". Знаменитый корабль участвовал во многих походах Ушакова, а еще - в самом блестящем бою, битве при мысе Калиакра.

Российская Газета

1791 год - сражение при Калиакрии

Год 1791-й. Молодой Черноморский флот рос и мужал, выбешивая своими победами нашего давнего врага - Османскую империю, считавшую Черное море "Озером турецких султанов". Призвав на помощь алжирцев, Великая Порта готовится нанести русским финальный удар. Возглавляет армаду кораблей гроза Средиземноморья алжирский адмирал Саид-Али. Это он обещает султану Селиму III доставить Ушакова в Константинополь на цепи, в кандалах.

Вышло по-иному. Утром 31 июля 1791 года наши корабли находят турецкий флот у мыса Калиакра. Как водится, силы неравные. У турок 2000 пушек против нашей 1000 и 20 000 османов против 9500 русских. С берега их эскадру прикрывает турецкая батарея. В тот день османы отмечали Рамадан-байрам, а часть экипажа его даже и праздновала - на берегу. Ушаков, уделявший большое внимание разведке, мгновенно принимает гениальное решение. И делает маневр, который войдет во все учебники военного искусства. Не теряя времени на перестраивание "в линию баталии" и этим нарушая все правила ведения боя, он устремляется в зазор между турецким флотом и берегом. А затем под огнем береговых батарей атакует врага. Мало того, что османы не ожидали русских, так они еще и не поняли маневра.

Гибельная сумятица турок позволяет нашим кораблям завязать ближний бой, взяв на время "в союзницы" турецкие береговые батареи, которые, пока не опомнились, лупили и по вашим, и по нашим. При кажущейся простоте маневр Ушакова был сколь дерзок, столь и опасен - не выскочить на отмель, не помчаться под вражеские пушки, не замешкаться при повороте... Что касается нарушения Ушаковым правила "перед боем перестроиться в линию баталии", то стоит сказать, что в 1757 году за подобное был казнен английский адмирал Бинг, и не случайно. Правила в военном деле - результат многолетнего опыта, оплаченного чьими-то жизнями. Чтобы их нарушать, побеждая, а не погибая, дерзости да удачи мало.

Отвага Ушакова основывалась на уверенности в том, что он и каждый из экипажа его 20 кораблей - единое целое. Да, за этим годы тренировок. Но не только. Прислушаемся к наблюдательным грекам, изумлявшимся единству русских воинов.

Удивляясь религиозности Ушакова, купец Николай Пасхалис писал: "Поразительно благочестие Ушакова, как и других русских. Невероятно, но каждое воскресенье все солдаты желают посещать Божественную литургию, для них выделено шесть церквей. Точно так же и он с остальными ходит на обедню к святителю Спиридону или в монастырь Богородицы".

Для единства одной муштры мало, да и заботы о каждом может быть недостаточно. Тут срабатывал и навык общей молитвы.

Но вернемся к туркам. Утро следующего дня столица Блистательной Порты запомнила надолго. Первые лучи солнца, разогнав тьму, озарили итог боевой кампании, золотя обломки некогда великой эскадры. Испуганный ужасающим видом своих совершенно разбитых кораблей, султан Селим III тотчас же отдал приказ как можно скорее заключить с русскими мир.

"Его высочество, заносившееся 24 часа тому назад, тут же стал мягок и сговорчив, как теленок", - будет вспоминать Екатерина II.

1798 год - триумф в Средиземноморье

Год 1798-й. Наполеон стремительно захватывает Египет - тогдашнюю провинцию Османской империи. Селима III это так встревожило, что он "с радостью, восхищением и благодарностью" принимает предложение Павла I о создании союза "против зловредных намерений Франции". Канцлер Российской империи Александр Безбородко так прокомментирует "дальновидную французскую политику": "Надобно же вырасти таким уродам, как французы, чтобы произвести вещь, какой я не только на своем министерстве, но и на веку своем видеть не чаял, то есть: союз наш с Портою и переход нашего флота через канал".

Речь о том, что новоиспеченные союзники решили освободить от власти французской Директории Ионические острова - стратегически важный пункт Средиземного моря. Командование военной экспедицией доверили "уважаемому Ушак-паше". Не стану останавливаться на том, как, пройдя вместе с турками через Босфор и Дарданеллы, эскадра союзников освобождала Ионические острова. В том числе и неприступный Корфу - с этой победой Ушакова поздравил даже адмирал Нельсон.

Не буду рассказывать о том, что, обретая государственность, Республика Семи островов получила при участии Ушакова и конституцию. Самую демократическую в Европе XIX века. Упомяну одну деталь: после капитуляции французов Ушаков посадил весь французский гарнизон на баржи и отправил домой, поставив одно условие - больше не воевать против русских. Милосердие к врагу, к тому, кто час назад целился в тебя, - не просто гуманизм, это качество подлинного христианина. И признак силы.

В активе у святого праведного воина, 44 года прослужившего Отечеству, 43 боевых похода и все победоносные! Никто в мире, ни один из флотских командиров не имел на своем счету такого количества побед. Но сам Ушаков гордился не этим рекордом. "Благодарение Богу, при всех означенных боях с неприятелем и во всю бытность флота под моим начальством на море, сохранением Всевысочайшей благости ни одно судно не потеряно и пленными ни один человек из наших служителей неприятелю не достался", - напишет адмирал Федор Ушаков в 1804 году.

"Не воюйте против русских", - любил повторять святой воин Ушаков

Благочестивость Ушакова удивляла иностранцев. Каждый раз перед походом и после его окончания он совершал вместе с моряками молебны, церковные службы. На его кораблях был установлен монастырский порядок. А сами корабли носили имена святых или христианских праздников. Все деньги, полученные в награду, Ушаков жертвовал раненым, вдовам и сиротам погибших воинов, а еще благоустраивал города. Перед боем адмирал так напутствовал своих воинов: "Идя в бой, читайте 26, 50 и 90 псалмы, и вас не возьмет ни пуля, ни сабля!"