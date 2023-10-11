День 11 октября в истории
Международный день девочек.
Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации 19 декабря 2011 года.
Всемирный день борьбы с ожирением.
В современном мире ожирение — одна из глобальных проблем. По данным Всемирной организации здравоохранения, порядка 650 миллионов взрослых и свыше 120 миллионов детей имеют избыточный вес. Это заболевание относится к одному из основных факторов риска смерти.
240 лет назад (1783) была основана Императорская Российская академия
Она являлась вольным обществом ученых и писателей и финансировалась правительством. Президентом академии была назначена княгиня Екатерина Романовна Дашкова.
В отличие от Академии наук, опекавшей точные науки, главными задачами этого научного центра стали изучение российской грамматики и создание толковых и отраслевых словарей.
Основным достижением академии за ее более чем 50-летнюю историю стало издание в 1794 году «Словаря Академии Российской».
В 1841 году академия была преобразована во 2-е Отделение Петербургской Академии наук, а позднее — в Отделение русского языка и словесности.