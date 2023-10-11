Пророчества Ванги, которые не сбылись

Ванга заявляла, что в 2010 году начнется Третья мировая война, которая продлится до 2014-го. Недавно стало известно, что ряд «предсказаний» опубликовала болгарская студентка Пламена Стоева.

© Unsplash

«Третья мировая война начнется в ноябре 2010 года и окончится в октябре 2014 года. Начнется как обычная, затем будет применено сначала ядерное, а потом и химическое оружие», – говорила Ванга.

На 2011 год ясновидящая предсказывала выпадение радиоактивных осадков в Северном полушарии и опустошение Европы. А также говорила, что 44-й президент США будет черным и последним, однако после Барака Обамы в стране было уже два лидера.