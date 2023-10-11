Британский университет будет готовить магистров магии

Эксетерский университет в Великобритании со следующего сентября предлагает студентам записаться на курс, после прохождения которого будет присваиваться степень магистра магии и оккультных наук.

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Как пояснили в университете, в рамках годового курса специалисты в области археологии, истории, литературы, психологии, религии, социологии и философии будут зачаровывать студентов лекциями о той роли, которую тема магии играла на разных этапах развития обществ в странах Востока и Запада. Слушатели, например, будут изучать драконов в западном искусстве и литературе, легенды о короле Артуре и волшебнике Мерлине, различные магические и эзотерические ритуалы. За полный курс этих познаний желающим придется выложить 12 тыс. фунтов (в пересчете на наши деньги - 1,5 млн рублей).

Назначенная главой курса профессор Эмили Силов заявила о "росте интереса к магии в стенах вуза и за его пределами, поскольку в этом находят отражение наиболее острые темы современного общества". Она рассчитывает, что новый курс поможет студентам разобраться в проблемах деколонизации, антирасизма и феминизма. Будущие магистры магии, как предполагается, будут работать в вузах и школах, библиотеках и музеях, а также в сфере туризма.