Для чего Екатерина II создала вторую Академию

240 лет назад появилась Российская Академия. Ее создали две женщины, которые в истории страны сыграли колоссальную роль – императрица Екатерина II и ее подруга Екатерина Дашкова. Появление Академии стало еще одной вехой, а имя Дашковой навсегда вписало в российскую науку, хотя ученым она никогда не была.

Событие случилось 11 октября (30 сентября) 1783 года и первым председателем стала как раз Дашкова. Но зачем надо было создавать Академию, если в 1724 году ее учредил еще Петр Великий и она никогда не прекращала своей деятельности?

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Дело в том, что в Санкт-Петербургской Академии наук делали упор на точные дисциплины, а вот гуманитарными науками, особенно словесностью, ученые занимались по собственной инициативе. Хотя тот же Ломоносов внес неоценимый вклад в развитие русского языка.

Но отдельного научного учреждения или хотя бы отделения при основной Академии не было. Что чрезвычайно удивительно, ведь как раз в силу исторических причин в России на протяжении веков именно гуманитарное направление развивались сильнее всего.

Но не хватало системности. Еще одной причиной, о которой говорила сама Дашкова – стала защита русского языка от иностранных бездумных заимствований. По ее мнению, и императрица его разделяла, русский язык куда как более сочный, энергичный и сильный.

Дашкова знала о чем говорила. Урожденная Екатерина Романовна Воронцова принадлежала к высшему обществу, она была родной племянницей вице-канцлера Михаила Воронцова и после смерти отца воспитывалась в его доме. Получила самое блестящее образование, в том числе и за границей, знала языки и математику. А природный ум позволили ей завести дружбу и беседовать на равных с такими столпами Просвещения как Вольтер и Дидро.

Но когда она вышла замуж за князя Михаила Дашкова, то у нее не сложились отношения со свекровью. Причиной было слабое владение русским языком, который та ценила превыше всего. И вот желая ей угодить Екатерина Малая, как ее называли в отличие от Екатерины Великой, принялась старательно его изучать. И открыла для себя глубокий и богатый мир. С тех пор и сама стала горячей поклонницей русского языка, не говоря уже о наладившихся отношениях со свекровью.

Две Екатерины считаются ближайшими подругами. И действительно, они сблизились еще когда императрица была великой княгиней. Считается, что на престол ее возвели два человека – Григорий Орлов, который провел «работу» среди военных, и Дашкова, которая склонила на сторону Екатерины гражданские чины и аристократию.

Но отношения у них складывались не всегда и был довольно большой период, когда подруги крупно рассорились и несколько лет не общались. Дашкова попутешествовала по России, после смерти мужа несколько лет просидела у себя в деревне, а потом, в 1769 году, отпросилась в заграничную поездку. Вот там и познакомилась с Вольтером, Дидро, а во вторую поездку в Англии имела продолжительные беседы с экономистом Адамом Смитом и произвела на него большое впечатление.

Тем временем отношения между подругами-Екатеринами постепенно восстановились. Хорошо зная образованность и устроенность ума подруги, императрица в январе 1783 года назначила Дашкову директором петровской Петербургской Академии наук (президентом оставался К. Разумовский). Та, вначале восприняла это как шутку, а потом сильно расстроилась, поскольку считала себя недостойной.

Это только недоучки думают, что могут все, что угодно, а умным свойственно в себе сомневаться. Успокоил ее Потемкин, который заявил: «Утомили ее эти дураки, которые ее вечно окружают!» Дашкова с жаром взялась за дело и буквально за несколько месяцев заметно расширила деятельность Академии. Благотворное влияние заметили все, особенно сами ученые.

И вот однажды, по воспоминаниям самой Екатерины Дашковой, они с императрицей прогуливались по царкосельскому саду. Она высказала мнение, что в стране совсем не обращают внимание на развитие словесности, хотя русский язык куда как сильнее по своей выразительности многих европейских. Екатерина II с ней согласилась, предложила создать соответствующее учреждение и представить «очерк» на сей предмет.

Дашкова начала отнекиваться, но царственная подруга настаивала, что это должна сделать именно она. Еще не хватало снова поссориться, и Екатерина Малая соглашается. Дома она подумала и решила за образец взять французскую Академию, с работой которой была достаточно знакома и выполнявшую аналогичную функцию по отношению к французскому языку.

Быстро набросав «очерк», а по факту его черновик, понесла Екатерине, чтобы та на него взглянула. К ее великому изумлению, императрица посчитала, что ничего больше улучшать не надо и отражено все именно так, как ей самой и видится. И тут же его подписала. Так «очерк» превратился в официальный документ, а следом, 11 октября (30 сентября) 1783 года вышел и указ о создании Российской Академии и назначении ее председателем Екатерину Дашкову.

В устав Академии Дашкова сразу внесла пункт, в котором говорится, что она призвана очистить и сохранить русский язык. В отличии от Петербургской Академии наук, где было много иностранцев, в Российской Академии состояли носители и знатоки языка. За короткое время, всего 11 лет, был составлен «Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный» — первый в стране толковый словарь. Французам на такой же потребовалось несколько десятилетий.

Стал издаваться журнал «Собеседник любителей российского слова», где печатались Д. Фонвизин, Г. Державин, Я. Княжин, сама Дашкова. Екатерина II опубликовала «Записки о русской истории» своего сочинения. Был учрежден отдел переводчиков и на русском языке впервые появились шедевры мировой литературы.