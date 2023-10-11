Наряд Майкла Джексона продадут за 49 миллионов рублей

Речь идет о черной кожаной куртке с белыми вставками, в которой он появился в рекламном ролике напитка Pepsi, вышедшем на экраны в 1984 году. Первоначальная стоимость лота составляет 100 тысяч фунтов стерлингов (12 миллионов рублей), однако организаторы планируют продать одежду коллекционерам по цене, которая варьируется от 200 до 400 тысяч фунтов стерлингов (от 25 до 49 миллионов рублей).