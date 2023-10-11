«Бойня в Магадишо»: как африканцы выгнали армию США из Сомали

В октябре 1993 года в столице Сомали, городе Могадишо, командование армии США предприняло попытку захвата мятежного генерала Айдида и его "кабинета министров". Однако эта операция привела к серьезным военным и политическим последствиям.

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Спланированная ловушка

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В 1992 году из-за гражданской войны и массового голода в Сомали был развернут миротворческий контингент ООН. Множество стран направили свои войска для обеспечения мира в этой африканской республике, но главенствующую роль играла армия США. 2 октября 1993 года информатор американских спецслужб сообщил, что полевой командир генерал Айдид и его ближайшие сторонники скрываются в отеле "Олимпик". Командование США решило воспользоваться этой возможностью и захватить главных сомалийских мятежников, для чего разработало операцию под кодовым названием "Ирен". Считается, что доносчик был связан с террористической организацией Аль-Каида*, которая стремилась подтолкнуть американцев к необдуманным действиям. По их плану, миротворцы в центре Могадишо должны были вызвать активное противостояние со стороны суданцев. После событий октября 1993 года Усама бен Ладен заявил в интервью американскому корреспонденту Джону Миллеру: "Мои моджахеды отправились в Сомали и тщательно подготовились к долгой войне... Они были удивлены, обнаружив, как низок боевой дух американских солдат... Америка претендует на роль мирового лидера и хозяина нового мирового порядка. Но после нескольких ударов она забыла о своих претензиях и ушла из Сомали со стыдом и позором, увозя тела своих солдат".

Днем 3 октября информатор подтвердил, что в центральной гостинице Могадишо собрались лидеры клана Хабр Гидра, к которому принадлежал и генерал Айдид. В 15.30 19 боевых вертолетов, на которых разместились рейнджеры и бойцы антитеррористической группы «Дельта», вылетели в сторону центра Могадишо. Одновременно по земле к гостинице двигалась автомобильная колонна эвакуации из 9 бронеавтомобилей «Хамви» и 3 тяжелых грузовиков. В общей сложности для операции задействовали 160 бойцов, а общее командование обеспечивал генерал-майор Уильям Гаррисон.

Захват гостиницы

Через 10 минут вертолеты высадили на крыше «Олимпика» спецназ, который быстро занял здание. В это же время четыре группы рейнджеров взяли под контроль подступы к гостинице. Американцы захватили два десятка боевиков и двух близких соратников Айдида, а самого генерала в здании отеля не оказалось.

К гостинице стягивались толпы сомалийцев, которые под руководством поддерживающей Айдида местной милиции стали строить на узких улицах города баррикады. Многочисленные боевики заблокировали подходы к «Дельте» и рейнджерам, а ситуация стала критической, когда выстрелом из РПГ был подбит тяжелый грузовик с солдатами в кабине. Вооруженные сторонники мятежного генерала, прикрываясь горожанами, стали приближаться к осажденным американцам. Те не стали долго думать и открыли огонь по людям, после чего толпа рассеялась, но сомалийцы обозлились еще больше.

Конец операции

В последующие часы было сбито два американских вертолета «Блэк Хок». Сухопутный конвой с вывозимыми пленниками заблудился и по пути следования на базу несколько раз попадал в засады, организованные террористами Аль-Каиды*. Почти все его бойцы были убиты или ранены. На помощь оказавшимся в ловушке солдатам командование объединенной военной группировки отправило новый конвой, который также попал в засаду. Через полчаса боя машины вернулись ни с чем.

К вечеру часть солдат пробилась на базу, но в кольце окружения осталось еще 99 рейнджеров. Казалось, весь многотысячный город восстал против американцев, которые укрылись в нескольких зданиях и продолжали отстреливаться. Спасти сотню солдат удалось совместными действиями миротворцев США, Малайзии, Пакистана при использовании тяжелой бронетехники. Причинами провальных действий были названы слабость разведки, шаблонность тактики американского командования, малое количество задействованных в операции солдат и техники.

Командир одной из групп лейтенант Лэрри Перино вспоминал, что дети приближалась к их позиции, и подзывали вооруженных боевиков. Бойцы разгоняли шпану светошумовыми гранатами. Также он описывал случай: «На одном из перекрестков женщина пробежала мимо грузовика с водительской стороны. Водитель держал пистолет наготове и стрелял во все движущееся. «Не стреляй! — заорал Спалдинг. — Она с ребенком...». В этот момент женщина повернулась. Держа ребенка в одной руке, она подняла пистолет в другой. Спалдинг выстрелил в нее. Он выстрелил еще 4 раза, пока она не упала. Он надеялся, что не задел ребенка. Он недоумевал, как могла мать сделать подобное с ребенком в руках. О чём она думала?».

Полный провал

Рядовой рейд по захвату приспешников мятежного суданского генерала обернулся полным провалом. Из 160 американских военнослужащих погибло 19 человек, а 74 получили ранения. Пилот сбитого вертолета попал в плен. По самым скромным оценкам, в ходе боев погибло до 2000 жителей Могадишо, среди которых оказалось множество жертв случайного огня. Американская общественность была в шоке, а масла в огонь подливали телевизионные кадры, на которых сомалийцы таскают по улице израненного бойца «Дельты».

После провала операции президент Билл Клинтон приказал остановить все войсковые операции на территории Сомали и пообещал вывести солдат из страны. США пытались сохранить лицо, для чего к берегам Сомали направили корабли военного флота, которые должны были напугать генерала Айдида. Мятежник не собирался воевать с Вашингтоном и согласился на мир, выдав пленного пилота вертолета.

К началу марта 1994 года на территории Сомали не осталось военнослужащих США. Однако под давлением общественности в отставку ушел министр обороны Лес Эспин, а рейтинг «миротворца» Клинтона вырос. Гражданская война в Сомали продолжилась, а генерал Фарах Айдид умер от сердечного приступа в 1996-м.