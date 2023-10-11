День в истории, 11 октября: знаменательные события

11 октября за все время мировой истории произошло немало важных событий, повлиявших на тысячи людей.

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“Рамблер” рассказывает о значимых событиях 11 октября, которые оставили след в истории.

Видео дня

11 октября 1881 года была запатентована фотопленка

В 1881 году фермер Питер Хьюстон из Висконсина (США), изобрел первую пленочную камеру. Его младший брат Дэвид подал патенты на различные компоненты камеры Питера и 11 октября была запатентована первая фотопленка.

11 октября 1975 года вышло первое шоу «Субботним вечером в прямом эфире»

11 октября 1975 года на канале NBC дебютирует актуальное комедийное скетч-шоу «Субботним вечером в прямом эфире» (SNL) с участием Чеви Чейза, Джона Белуши, Дэна Эйкройда, Джильды Рэднер, Гарретта Морриса, Джейн Кертин и Ларейн Ньюман . 90-минутная программа, которая с самого начала транслировалась в прямом эфире из студии 8H Рокфеллер-центра, каждую неделю включает в себя нового приглашенного ведущего и музыкальные номера. Вступительная зарисовка каждого шоу заканчивается словами: «Прямой эфир из Нью-Йорка, сегодня субботний вечер!»

11 октября 1985 года советско-американские переговоры по контролю над вооружениями провалились

После успешной встречи на высшем уровне в Женеве в ноябре 1985 года президент Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачев встречаются в Рейкьявике (Исландия), чтобы продолжить обсуждение вопроса об ограничении своих промежуточных ракетных арсеналов в Европе. Как раз тогда, когда стало ясно, что соглашение может быть достигнуто, переговоры провалились из-за обвинений и взаимных упреков, а американо-советские отношения сделали гигантский шаг назад.

Камень преткновения возник, когда Горбачев потребовал, чтобы переговоры по ракетам были расширены и включали ограничения на американскую Стратегическую оборонную инициативу (СОИ) . Называемая противниками инициативой «Звездных войн», СОИ была одним из любимых проектов Рейгана. Программа СОИ стоимостью в несколько миллиардов долларов должна была использовать космические технологии для обеспечения «щита» от ядерных атак.

11 октября 2002 года Джимми Картер получает Нобелевскую премию мира

11 октября 2002 года бывший президент США Джимми Картер получает Нобелевскую премию мира «за десятилетия неустанных усилий по поиску мирных решений международных конфликтов, продвижению демократии и прав человека, а также содействию экономическому и социальному развитию».

Картер, фермер из Джорджии , выращивавший арахис , пробыл один срок на посту президента США с 1977 по 1981 год. Одним из его ключевых достижений на посту президента было посредничество в мирных переговорах между Израилем и Египтом в 1978 году.