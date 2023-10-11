Пищевые табу у казаков: что никогда не ели «донцы»

Существуют несколько типов традиционных пищевых запретов. Во-первых, это запреты на определенные виды пищи (и напитков), которые религия или народные обычаи запрещают употреблять в определенные дни года (например, во время поста) или всегда, независимо от сезона. Во-вторых, это запреты, которые распространяются на людей в определенных жизненных ситуациях (например, для беременных женщин). В-третьих, это запреты, которые регулируют способы приготовления и употребления пищи, особенно в ритуальных случаях (например, на поминках).

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У донских казаков все эти запреты в целом совпадали с запретами, существующими у русских крестьян, но имели и свои особенности.

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Посты и табу

На Руси крестьяне традиционно считали, что нельзя есть конину, телятину и зайчатину. Эти запреты были соблюдаемы и казаками. Кроме того, старообрядцы, которых на Дону было особенно много до начала XVIII века, считали, что свинина также запрещена для употребления.

Донцы строго соблюдали православные посты, даже в ситуациях, когда церковная традиция позволяла некоторые исключения, например, во время военных походов или болезни (а также в госпиталях при лечении после ранения). Существовали также запреты, связанные с характером службы. Так, в старину донским казакам строго запрещалось употреблять алкогольные напитки во время походов.

Как и у всех народов, у казаков множество магических запретов сопровождало создание брачного союза и рождение новой жизни. Молодожёны на свадебном застолье не должны были прикасаться ни к еде, ни к питью. Их мисы были пусты, а чарки опрокинуты вверх дном. Беременная женщина не должна была есть или пить из битой посуды и употреблять в пищу рыбу. Считалось, что иначе ребёнок может родиться уродливым или больным.

Как и у русских крестьян, употребление в пищу яблок и других первых плодов нового урожая разрешалось только после Яблочного Спаса, праздника Преображения Господня (19 августа), и освящения плодов в церкви. При этом женщинам, чьи новорождённые младенцы умерли некрещёными, не дозволялось вкушать яблоки в любом случае. Считалось, что в противном случае их умершие младенцы не получат яблок на том свете.

Старательно соблюдали донцы предписанный церковью пост в сочельник накануне Рождества. До появления на небе первой звезды притрагиваться к еде было нельзя. Затем казаки приступали к первой рождественской трапезе – кутье, представлявшей собой варёные зёрна с мёдом. Зёрна могли быть различные, а «мёдом» в таких случаях обычно назывался традиционный казацкий нардек – уваренный сгущённый арбузный сок. Иная пища в рождественскую ночь, а также на Крещение, не дозволялась.

Ритуальная пища

Особенно тщательные предписания касались приготовления и употребления пищи, носившей ритуальный характер, связанной с православными праздниками и с культом умерших предков.

На поминальной трапезе не должно было быть ни ножей, ни вилок. Хлеб не резали, а ломали руками. Острые предметы на столе могли навредить душе умершего. Пищу подобало поглощать медленно и размеренно. Внимательно следили за тем, чтобы число кушаний на поминках всегда было нечётным. Иначе, считали казаки, не миновать смерти ещё кому-нибудь из близких людей.

В зависимости от праздника обычай предписывал тот или иной характер стола. Так, на Масленицу полагалось обильное угощение. В Рождество и на Новый год варили густой и жирный борщ, который должен был символизировать изобилие и сытость в наступающем году. «Родительский суп» же, приготовляемый на «родительские» дни православного церковного календаря, должен был быть постным.

Ритуальные предписания касались и других блюд в определённые дни. Так, в храмовые праздники мужики сообща варили уху обязательно в большом чугунном котле на костре, причём добавляли в неё немного водки. Женщины к приготовлению этой еды не допускались. У казаков на Хопре таким же образом делали баранину на поминки. А на второй день Рождества только повитухи готовили «бабью кашу» из продуктов, принесённых женщинами, у которых они в своей жизни принимали роды. На Троицу было принято жарить сообща большую яичницу из яиц, принесённых каждым участником праздничной трапезы.

В таких обычаях мы видим отголоски языческой древности, когда совместное приготовление ритуального блюда (особенно лицами одного пола) составляло неотъемлемую часть магического действа, выражаемого тем или иным обрядом.

Суеверия и практика

Немало обычаев было связано и с суевериями, происхождение которых трудно объяснить. Так, не полагалось солить сало в четверг («в нём черви заведутся») или варить квас в пятницу («в нём чёрт будет купать младенца»). Немало предписаний относилось к остаткам праздничных пиршеств.

Так, после масленичной трапезы ничего не убирали со столов. Наутро остатки еды тщательно собирали, выносили и скармливали скоту. В нижнедонских станицах недоеденное в первый день Масленицы отдавали татарам и калмыкам, которые специально приходили за этим. Недоеденные калачи и ритуальные хлебцы («жаворонки» и т. д.) масленичных пиров сохраняли до начала весны, после чего крошили и смешивали с зерном для посева. Этот обычай восходит к древнейшей аграрной магии.