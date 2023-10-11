«Хозяюшке» все под силу
В прошлом верным помощником многих москвичей было справочное бюро «Вечерней Москвы». С какими только вопросами не обращались жители столицы в рубрику. А вот что интересовало читателей, мы узнали из архивов газеты.
Отмоет на отлично
Читательница газеты С. Петрова обратилась в редакцию, чтобы уточнить, пригодно ли детское мыло для мытья посуды, так как оно очень нежное и не содержит отдушек. Редакция газеты отвечала, что детское мыло для хозяйственных нужд не предназначено. Оно обладает очень деликатным составом, который подходит для детской кожи, но никак не для очистки грязи. А вот мыло «Хозяюшка», тоже с более щадящим составом, отлично подойдет для того, чтобы оттирать пятна и мыть посуду.
Восполняем дефицит
Читатель З. Парамонов спросил у редакции, что нужно делать, чтобы в холодное время года восполнить дефицит витамина С. В редакции уточнили, что недостаток витаминов может привести к снижению способности организма бороться с различными заболеваниями. Для того чтобы восполнить норму, необходимо есть свежие фрукты, овощи. А лучше всего употреблять в пищу капусту, засоленную целыми кочанами. Также витамином С богат зеленый лук.
Учиться, еще раз учиться
А читательница Н. Исаева интересовалась, куда пойти на курсы иностранного языка при институтах в городе и примут ли на них несовершеннолетних учеников старших классов. В редакции «Вечерней Москвы» ответили, что на подобные курсы принимаются только взрослые.