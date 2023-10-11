Житель Новой Зеландии прыгнул с моста 941 раз за сутки

Призовые деньги в размере 8,1 тыс. долларов США он пожертвовал на помощь людям с нарушениями ментального здоровья, сообщает телеканал ABC News.

По данным издания, новозеландец прыгал с оклендского моста Харбор-Бридж. Уточняется, что до этого рекорд принадлежал французу Франсуа-Мари Дибону: в прошлом году он за сутки сделал 765 прыжков с моста Гарри в Шотландии.