Самые типичные ошибки советских разведчиков на Западе

Радистка Кэт из сериала «Семнадцать мгновений весны» была раскрыта, когда она, находясь в беспамятстве в роддоме, неосознанно кричала на русском языке: «Мама!». Есть информация о том, что японского шпиона раскрыли в начале XX века, так как он говорил на родном языке во время сна. Но как это происходит на самом деле?

© Русская семерка

Предатели сдают всех

Видео дня

Наиболее распространенной причиной провалов является предательство со стороны сотрудника разведки или агента. Одним из крупнейших «провалов» случился осенью 1945 года, когда Элизабет Бентли раскрыла всю американскую сеть советских агентов. Она лично раскрыла данные о 150 именах, включая 37 высокопоставленных чиновников из шести стратегических ведомств. В 1948 году Бентли выступила на слушаниях в Конгрессе, а в 1951 году она стала свидетелем на процессе супругов Розенберг, которых обвиняли в атомном шпионаже.

Элизабет Бентли выросла в аристократической американской семье. Один из ее предков был подписантом Декларации независимости США. В 1932 году она отправилась в Италию для продолжения образования, где сначала присоединилась к молодежной фашистской организации, но затем ее взгляды изменились из-за любви к профессору-леваку. После возвращения в США в 1935 году она вступила в американскую компартию, которая тогда еще была легальной организацией.

Один из создателей компартии США — эмигрант Яков Голос, имевший собственную турфирму. В реальности — советский нелегал, его правой рукой, а потом и возлюбленной становится Элизабет Бентли. С 1938 года она — агент НКВД, оперативные псевдонимы «Умница» и «Мирна». В 1943-м Голос умирает от инфаркта на руках Элизабет, а она топит депрессию в алкоголе. Москва не доверяет ставшей психологически нестабильной «Мирне» и в 1944 году окончательно перехватывает у Бентли управление коммунистическими ячейками и агентурной сетью. Если Бентли приедет в СССР, ее ждет орден Красной звезды, но она воспринимает происходящее как признак ненужности, а связь с единомышленниками была для нее памятью об умершем возлюбленном. Теперь у нее нет ничего, кроме информации, которой она делится с ФБР. Советская разведка несколько лет приходила в себя от понесенного ущерба.

Мальчики, ведите себя прилично!

Советский фольклор знает как минимум три ответа на вопрос, как раскрываются советские разведчики: 1) они на ходу застегивают ширинку; 2) неправильно повязывают галстук; 3) когда пьют чай, зажмуривают один глаз — привыкнув к тому, что чайная ложечка не вынимается из посуды, что невозможно на Западе.

Конечно, самоконтроль кадровых разведчиков таков, что они не прокалываются на мелочах. Тем не менее именно нарушение правил поведения вело разведчиков к провалу. Десятки их попались на неблаговидных поступках, раскрытие которых повлекло бы эвакуацию в СССР, конец карьеры, а то и суд. Так что альтернативой становилось сотрудничество с западными спецслужбами.

Очень часто причиной провала становилось увлечение «зеленым змием». Например, Геннадий Вареник, «корреспондент ТАСС», прокололся на пьянстве, как и дипломат Андрей Кулак, во время работы в США.

Не менее распространен был крах из-за интимных связей. Олег Гордиевский засыпался на посещении публичного дома, когда еще студентом МГИМО, будучи на стажировке в Дании, без разрешения посетил Швецию. Тогда зарубежные спецслужбы не стали поднимать шум, дав перспективному кадру возможность вырасти . Владимир Резун, капитан ГРУ, больше известный как Виктор Суворов, был замечен на повышенном внимании к прекрасному полу, из-за МИ-6 в Швейцарии устроила ему «медовую ловушку», сняв на скрытую камеру любовные утехи. Кое-кого ловили на гомосексуализме, что каралось уголовным преследованием по советским законам.

Безудержная игра в карты или частые посещения казино также вели к провалу. Подводила разведчиков и элементарная жадность. Николай Чернов, технический специалист ГРУ, на $200 завысил расходы, с помощью хозяина подделав накладную, и в следующий раз его в том же магазине ждали сотрудники ФБР.

Сергей Моторин, сын руководителя томского обкома КПСС, майор КГБ, в 1980 году попадает в вашингтонскую резидентуру. У него возникает бурный роман с женой советского дипломата, Моторин часто снимал номера в отелях, чем и привлек внимание ФБР. Он хотел купить в кредит бытовую технику, получил отказ, но американские спецслужбы провернули операцию стоимостью $950, и майор был прихвачен ФБР на нарушении американского налогового законодательства. Завербован за деньги в 1983-м. Все эти истории описал Николай Долгополов, историк спецслужб, и подтверждает Дэвид Мейджор, директор контрразведывательной и разведывательной программы Совета национальной безопасности США (1985—1988 годы).

Когда опыта маловато

Впрочем, в 1920—30-е, когда советская внешняя разведка еще только переживала становление, провалы случались по неопытности самих разведчиков. Историк Павел Аптекарь пишет, что кадры разведки имели специфический конспиративный опыт, не всегда пригодный для операций. Сотрудникам не хватало образования, а разведчики в приграничных округах нередко плохо владели иностранными языками. Не добавляла координации и эффективности «размазанность» разведывательных задач между тремя структурами: Разведупром, иностранным отделом (ИНО) ОГПУ и Коминтерном. К тому же коминтерновцы увлекались революционной агитацией и пропагандой в ущерб разведзадачам. Все это привело к череде провалов во Франции, Швеции, Финляндии. Особо провальными стали 1932-1934 годы, о чем можно прочитать в книге «Империя ГРУ» историков Александра Колпакиди и Дмитрия Прохорова. Советская агентурная сеть по всей Европе была разгромлена, прошли шумные судебные процессы, нанесшие удар по имиджу СССР. Во многом это стало результатом халатности руководства разведки и недостатков в структуре и управлении резидентурами.