«Дело адмиралов»: за что в 1948 году осудили знаменитых советских флотоводцев

В 1948 году перед Военной коллегией Верховного суда СССР были представлены четыре советских адмирала. Сегодня некоторые историки называют это событие "судилищем". После смерти Сталина все они были реабилитированы. Однако только Кузнецов из всех четверых избежал серьезных последствий. Алафузов и Степанов были заключены в тюрьму, а Галлер скончался в психиатрической больнице.

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Донос капитана Алферова

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В начале 1947 года генерал Лавров получил информацию о том, что во время Великой Отечественной войны адмиралы Лев Галлер, Николай Кузнецов, Владимир Алафузов и Георгий Степанов передали британским властям секретную документацию о парашютной торпеде без согласия Государственного Комитета Обороны и советских властей. Это действие, по словам Жухрая, усилило мощь английского флота. Информация основывалась на доносе офицера Военно-Морского флота СССР, капитана первого ранга Алферова.

Лавров лично передал всю информацию об этой истории Иосифу Сталину.

Незадолго до этого пост заместителя министра вооруженных сил занял Николай Булганин, а через несколько месяцев он стал заместителем Председателя Совета Министров. Последнее назначение сделало Булганина заместителем самого вождя. Именно Булганин, по мнению «подсудимого» Кузнецова, и сыграл центральную роль в «деле адмиралов». В частности по указанию Булганина состоялся суд чести, который стал отправной точкой для репрессий в отношении упомянутых морских офицеров.

Суд чести и суд Военной коллегии

Вообще, организацию так называемых «судов чести» инициировал Андрей Жданов. Как считает Владимир Кузнечевский, автор издания «Сталин и «русский вопрос» в политической истории Советского Союза. 1931-1953 гг.», по замыслу Жданова суды чести должны были стать эдакими инструментами для воздействия на государственный и партийный аппарат. В послевоенные годы суды чести были довольно привычным явлением. Суды устраивались над сотрудниками министерств образования, геологии, электропромышленности, станкостроения, а в 1947 году суд чести состоялся и в Министерстве вооруженных сил. Тогда на скамье подсудимых оказались перечисленные выше адмиралы.

Если верить Вячеславу Звягинцеву, автору книги «Трибунал для героев», суд чести признал всех четверых виновными в передаче информации британцам и ходатайствовал перед Советом Министров СССР, чтобы дело было отправлено в суд Военной коллегии. Так и случилось. Кузнецова, Галлера, Алафузова и Степанова взяли под стражу, а в феврале 1948 года суд под председательством Василия Ульриха огласил обвиняемым приговоры: Галлера «наградили» 4 годами лишения свободы, Алафузов и Степанов получили по 10 лет, а Кузнецов, благодаря своим заслугам перед родиной, коими, кстати, могли похвастать и его коллеги, от уголовного наказания был освобожден.

Дальнейшая судьба адмиралов

Впрочем, это вовсе не значит, что Николай Кузнецов прямо-таки легко отделался. Как утверждает Михаил Болтунов, автор издания «Дипломаты в погонах», Кузнецова понизили в звании до контр-адмирала. Еще до смерти Сталина, а именно в 1951 году, он был даже назначен военно-морским министром СССР. Однако снова адмиралом Николай Герасимович стал только в 1953 году, то есть после того, как с него сняли судимость. К тому же, эта опала оказалась не последней. Позже адмирала обвинили во взрыве линкора «Новороссийск» и в 1956 году отправили в отставку. Между тем, как пишет Дмитрий Волкогонов в своей книге «Семь вождей», в момент трагедии Кузнецов вообще находился в отпуске по болезни.