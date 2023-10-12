«Смотри, Коба, уши отрежу!»: судьба комдива, который сказал это в глаза Сталину

Комдив Дмитрий (при рождении Давид Гутман), был известен своим непредсказуемым и вспыльчивым характером. Однажды он решил отомстить офицеру, который оскорбил его жену, и выстрелил ему в живот, а затем спустил с лестницы. Однако, несмотря на свои негативные черты, Шмидт также был известен своей храбростью.

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Во время Первой мировой войны он проявил себя в боях, получив три тяжелых ранения и четыре Георгиевских креста за свои заслуги. В 1918 году он добровольно вступил в Красную армию и принял участие в Гражданской войне, в том числе в битве с армией Петлюры. За свои боевые подвиги он был дважды награжден орденом Красного Знамени и занимал ответственные командные должности. Многие просто мирились с его вспыльчивым характером, пока он не столкнулся с Иосифом Сталиным.

Случилось это после съезда большевиков, на котором было объявлено об исключении из партии троцкистской оппозиции. Говоря, в запале комдив подошёл к Сталину, стал поносить его, как только может делать это настоящий солдат. Финалом этой встречи и стал легендарный жест комдива – Шмидт сделал вид, что обнажает шашку и пригрозил: «Когда-нибудь я отрублю тебе уши!». Сталин выслушал оскорбления молча и взял паузу на несколько лет.