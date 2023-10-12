Пенсионерка оставила 20 млн рублей в автобусе и вернула их назад

В Шанхае пожилая женщина забыла в транспорте все свои сбережения, которые всегда носит с собой. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

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После ограбления дома в прошлом году пенсионерка решила, что больше не может оставлять деньги и другие ценности в жилище. В день инцидента сбережения также были при ней, но женщина забыла их в автобусе.

Заметив пропажу, китаянка обратилась к транспортной компании. Там оперативно связались с водителем, и он сообщил, что сумка все еще находится в салоне.

В результате женщина вернула сумку с наличными, удостоверением личности, банковскими книжками и другими вещами. Стоимость всех вещей, которые пенсионерка носила с собой, составляет 1,5 миллиона юаней (20 миллионов рублей).