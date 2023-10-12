Строители обнаружили древнюю лодку под землей

В американском городе Сент-Огастин, штат Флорида, строительная бригада нашла древнюю лодку во время ремонтных работ. Об этом сообщает Jacksonville Today.

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Строители выкапывали траншею, когда наткнулись на часть бывшей троллейбусной станции, работавшей несколько десятилетий назад. Затем рабочие обнаружили под землей часть пирса, а после наткнулись на деревянное судно. Длина лодки составила шесть метров. Предполагается, что ее сделали в XIX веке.

На борту судна также нашли кожаную обувь и несколько монет, которые, по предварительным данным, датируются 1860-ми и 1880-ми годами. Пока точно неизвестно, кому принадлежало судно.

«Мы предполагаем, что им пользовался какой-то человек или, может быть, небольшая семья, но точно сказать сложно», — говорит археолог Департамента транспорта Флориды.

Ремонтные работы на время раскопок были приостановлены. Археологи занимаются изучением находок.