«Бронелимузин» Сталина: на что был способен ЗИС-115 на самом деле

ЗИС-115 был третьим советским бронелимузином, которые создавали для безопасного и комфортного передвижения лидеров СССР и членов Политбюро. Иосиф Сталин лично следил за производством данных ЗИСов.

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Чем были плохи предшественники

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Предшественниками ЗИС-110СО («специального, облегченного»), индекс которого был впоследствии заменен на ЗИС-115, были ЗИС-101 и ЗИС-110С. Как пишет исследователь темы создания сталинского бронированного автопарка Дмитрий Дашко, все эти суперлегковушки 40-х – 50-х годов имели существенные недостатки, в том числе и в бронезащите.

Считается, что пилотный отечественный бронеавтомобиль в СССР начали разрабатывать в начале 1940 года, после того как Сталин на одном из заседаний Политбюро заявил, что непатриотично представителям верховной власти первого и главного в мире советского государства разъезжать на западных бронированных «Паккардах».

Однако после данного заявления, которое не могло восприниматься иначе как руководство к действию и до того момента, когда «отец народов» впервые прокатился в отечественном бронеавтомобиле прошло 10 (!) лет – все это время производимые в СССР ЗИСы не отвечали предъявляемым к ним требованиям. В значительной степени – из-за проблем с бронезащитой.

ЗИС-101, к примеру, имел такой «панцирь», что внутри машины было трудно повернуться, а не открывающиеся бронированные стекла превращали салон авто в жаркую погоду в парилку. Нарком госбезопасности СССР Всеволод Меркулов весной 1941 года в своей докладной записке, перечисляя недостатки этого ЗИСа, настоятельно рекомендовал: пусть лучше конструкторы разработают другой бронеавтомобиль.

Контролировать работу над производством бронеавтомобиля ЗИС-110С («специального»), стартовавшую в 1942 году, взялся начальник сталинской охраны Николай Власик. В итоге испытывать машину начали только в 1947 году. Из-за «бронированной коробки», склепанной и сваренной из бронелистов и обшитой снаружи кузовными панелями, масса автомобиля превысила 5 тонн (западный аналог «Паккард» весил на 400 кг меньше). Комиссия в числе прочих претензий перечислила изъяны пуленепробиваемых стекол ЗИС-110С, производимых Министерствами промышленности строительных материалов и вооружения, – имели место отслоения, возникновения оранжевой сыпи... Но главное – никуда не годились отечественные покрышки, изготавливаемые специально для этого ЗИСа, – паккардовские оказались на порядок лучше. Данный недостаток, несмотря на суровый разнос Сталина, так и не сумели устранить.

Власик в своих дневниках писал, что в работу по производству ЗИС-110С в 1948 году Хозяин включился лично – приказал снизить вес бронеавтомобиля до паккардовского аналога, а это можно было сделать только за счет снижения толщины брони. С этой задачей также не справились, и постановлением Совмина от 28 августа 1948 года бронеавтомобиль был снят с производства и запрещен к эксплуатации.

Последний «броневик»

В Российском государственном архиве хранятся документы с подробными отчетами о производстве и испытаниях первого и последнего отечественного бронеавтомобиля ЗИС-110СО (ЗИС-115), на котором ездил Иосиф Сталин последние три года своей жизни. Решением Совмина эта машина была принята к производству лишь в последние дни 1949 года.

Бронекорпус ЗИСа перед тем как отправить его на завод имени Сталина (будущий ЗИЛ), где и производились бронеавтомобили, проходил испытания на полигоне с участием сотрудников Министерства госбезопасности СССР – каркас обстреливали из винтовки и подрывали ручными гранатами. Трехмиллиметровый бронекорпус выдерживал обычную пулю калибра 7,62мм, выпущенную из мосинской трехлинейки с 50-метрового расстояния и осколки гранаты РГД-33, «усиленной» для мощности 30-граммовым толовым компонентом.

С 75-миллиметровыми стеклами было сложнее – первая винтовочная пуля их не пробивала, но по стеклу шли трещины. После второго выстрела сквозного отверстия тоже не было, однако осколки уже сыпались в салон. Впоследствии этот недостаток устранили, и уже при попадании нескольких винтовочных пуль с дистанции в 25 метров дефекты стекла хотя и оставались, но у водителя все же сохранялась частичная видимость дороги, и он имел возможность быстро увести автомобиль в безопасное место. Для сравнения: паккардовские бронированные стекла с этого же расстояния выстрелами из винтовок Мосина пробивались насквозь.