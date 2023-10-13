Покров пресвятой богородицы: запреты, приметы и история праздника

Православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы 14 октября (1 октября по старому стилю). Дата праздника не меняется и ежегодно выпадает на одно и то же число.

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Полное название дня — Святой Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. «Рамблер» расскажет об истории важного в православной традиции дня, традициях и приметах.

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История праздника Покрова Пресвятой Богородицы

Испокон веков Церковь почитает Пресвятую Богородицу как покровительницу и защитницу христианского народа, которая своими заступническими молитвами испрашивает милость Божию к грешным. Помощь Пресвятой Богородицы, как отмечают священнослужители, явлена неоднократно ясно, отдельным людям и народам, в мир и на войне, в пустынях и в густонаселенных городах.

Событие, которое сегодня отмечает и отмечает Церковь, подтверждает последовательное покровительство Богородицы христианскому народу.

Это чудесное явление Богородицы произошло в середине X века в Константинополе, во Влахернской церкви, где сохранились Ее риза, покрывало и часть пояса после перенесения из Палестины в V веке.

В воскресенье, 1 октября, во время Всенощного бдения, когда храм был переполнен молящимися, юродивый святой Андрей в четвертом часу возвел очи свои к небу и узрел Богородицу, проходящую по воздуху, сияющую небесным светом и окруженная сонмом святых. Ее сопровождали святой Иоанн Креститель и святой апостол Иоанн Богослов. На коленях Пресвятая Дева долго слезно молилась за христиан. Затем, подойдя к Архиерейскому престолу, она продолжила молитву.

Совершив молитву, она взяла покрывало и раскинула его над молящимися в церкви людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Покровное покрывало в Ее руках сияло «паче лучей солнечных». Святой Андрей с трепетом взирал на чудесное видение и спросил своего ученика, блаженного Епифания, стоящего подле него: «Видишь ли, брат, Святую Богородицу, молящуюся за весь мир?» Епифаний ответил: «Вижу, святой отец, и трепещу».

Богородица просила Господа Иисуса Христа принять молитвы всех людей, призывающих Пресвятое Имя Его, и скоро откликнуться на Ее заступничество: «Царю Небесный, прими всех молящихся Тебе и призывающих мое имя для помощи. Не дай им уйти от моей иконы неуслышанными».

Святые Андрей и Епифаний удостоились увидеть молящуюся Богородицу и «долго наблюдали покров, распростершийся над народом. Пока была Пресвятая Богородица, покров тоже был виден, но с Ее уходом и стал невидимым. Взяв его с собой, она оставила после себя благодать своего посещения.

Церкви в честь Покрова Божией Матери начали появляться в России в двенадцатом веке. Широко известен своими архитектурными достоинствами храм Покрова на Нерли, построенный в 1165 году святым князем Андреем Боголюбским. Усилиями этого князя также установлен в Русской Церкви праздник Покрова Божией Матери около 1164 года.

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В Новгороде в двенадцатом веке существовал монастырь Покрова Пресвятой Богородицы (так называемый Зверинский монастырь). В Москве также при царе Иване Грозном был построен собор Покрова Богородицы при церкви Святой Троицы (известна как церковь Василия Блаженного).

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы умоляем защиту и помощь Царицы Небесной:

«Помяни нас в своих молитвах, Владычице Дево Богородице, чтобы нам не погибнуть от умножения грехов наших. Защити нас от всякого зла и от тяжких бед, ибо на Тебя уповаем и почитая праздник Покрова Твоего, величаем Тебя».

А народе на Руси говорили, что когда Богородица странствовала по земле, она зашла в деревню, где не осталось ни одного верующего. Она стучалась в двери и просила ночлега, но никто не пустил к себе Деву Марию. Когда об этом узнал один из самых значимых ветхозаветных святых, пророе Илия, он заступился за нее и послал с неба ужасную грозу и ливень. Люди испугались, но Богородица пожалела их, сняла покров, накрыла им всю деревню и спасла людей. С тех пор они раскаялись.

Традиции Покрова Пресвятой Богородицы

В народе считали, что праздник Покрова разделял осень и зиму. Тогда говорили: «До Покрова — осень, за Покровом — зима идет!». Крестьяне в это время завершали всю активную работу, а о сроках договаривались, беря за меру отсчета, поэтому в народе говорили или «от Покрова», или «до Покрова».

С этого дня в деревнях начинали играть свадьбы, а девушки в надежде скоро быть засватанными, приговаривали: «Батюшка-Покров, покрой ты Мать-Сыру-Землю и меня, молоду!» или «Бел снег землю покрывает: не меня ль, молоду, замуж снаряжает? Батюшка-Покров, покрой землю снежком, а меня женишком!»

Согласно народным приметам, именно на Покров последние журавли улетают на юг, а если улетят раньше, то стоит ждать холодную зиму.

При этом считалось, что после Покрова по лесам прекратят бродить лешие. В канун Покрова они буянят, гоняют зверей, ломают деревья. Поэтому в этот день нельзя ходить в лес. Народная мудрость предупреждает: «Леший — не свой брат, переломает косточки не хуже медведя!».