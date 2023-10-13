Картина Франца Рубо выставлена на торги в Лондоне

«Базар в Самарканде» кисти выдающегося русского баталиста стал одним из топ-лотов аукциона искусства ориентализма Sotheby’s.

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С тех пор как лондонские аукционные дома перестали проводить специализированные торги русского искусства весной 2022 года, отдельные произведения художников из Российской империи можно время от времени встретить на других тематических торгах: кого-то, как Василия Кандинского и Наталию Гончарову, интегрировали в аукционы искусства модернизма, кого-то включили в круг художников Парижской школы, а некоторых знакомых отечественным коллекционерам авторов можно встретить среди европейских и американских ориенталистов.

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На аукционах искусства ориентализма Sotheby’s представлены произведения западных мастеров XIX — начала ХХ века, изображавших жизнь арабского Востока: Северной Африки, Египта, Леванта, Аравийского полуострова, Османской империи, а также Центральной и Средней Азии. На их картинах запечатлены пейзажи, виды городов и сцены из жизни экзотических стран, а также главные достопримечательности арабского мира. Это важнейшие визуальные свидетельства истории этих стран, созданные до эры фотографии.

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Такие аукционы регулярно проводятся Sotheby’s с 2012 года, и в последнее время произведения ориентализма все более востребованы среди коллекционеров, особенно из стран Персидского залива. Хотя эти работы когда-то создавались для знакомства западной аудитории с культурой и образом жизни таинственного Востока, сегодня главными поклонниками такого искусства являются выходцы именно из тех стран, которые изображены на картинах. Поворотным моментом для этого сегмента стала распродажа в октябре 2019 года на Sotheby’s 36 работ из знаменитой коллекции Наджд за £33,5 млн, когда было установлено около десяти ценовых рекордов для художников-ориенталистов.

На аукционах искусства ориентализма Sotheby’s, наряду с работами таких авторов, как Жан-Леон Жером, Людвиг Дойч, Густав Бауэрнфейнд, Рудольф Эрнст, Жак Мажорель и Фредерик Артур Бриджман, представлены работы Франца Рубо и Рихарда Зоммера, которые ранее были постоянными участниками аукционов русского искусства в Лондоне.

Франц Рубо, родившийся в Одессе в семье французского книготорговца, прославился в основном как создатель монументальных полотен со сценами сражений. Он был руководителем батальной мастерской Академии художеств и автором трех панорам: «Оборона Севастополя», «Бородинская битва» и «Штурм аула Ахульго». Он также много путешествовал по Кавказу и Центральной Азии, где создал серию пейзажей и жанровых сцен. Картина «Базар в Самарканде», из туркестанской серии (с 1867 по 1917 год Туркестанское генерал-губернаторство включало в себя среднеазиатские владения Российской империи), выставлена на аукцион Sotheby’s, посвященный искусству ориентализма. Он состоится 24 октября в Лондоне. Редкое полотно кисти Франца Рубо, долгое время находившееся в немецком частном собрании, относится к раннему периоду творчества художника (1880-е годы) и предварительно оценивается в диапазоне от £80 тыс. до £120 тыс. Учитывая редкость работы и достаточно скромный эстимейт, можно предположить, что картина вызовет большой интерес у коллекционеров.

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Художник изобразил оживленный рынок Самарканда с торговыми лавками на заднем плане и всадниками в яркой одежде и тюрбанах на переднем. Вдалеке угадываются очертания знаменитой мечети Биби-Ханым, построенной в начале XV века. Этот выдающийся памятник тимуридской архитектуры был уничтожен землетрясением 1897 года и восстановлен уже советскими властями лишь в 1970-х годах. Рубо видел и запечатлел подлинный облик мечети еще до ее разрушения.

Самарканд, который ныне является одним из крупнейших городов Узбекистана, в Средние века был столицей империи Тимуридов и важной точкой на Шелковом пути из Китая в Средиземноморье. Виды древнего Самарканда с его впечатляющей архитектурой, частично сохранившейся со времен великого завоевателя XIV века Тамерлана (Тимура), были излюбленным объектом изображения многих русских художников, в том числе Василия Верещагина, Рихарда Зоммера и Франца Рубо — наиболее ярких представителей ориенталистского направления в русской живописи. В частности, у Рубо есть несколько живописных изображений самаркандского базара, которые находятся в музеях и частных собраниях.