Тайна Чапая: как на самом деле погиб герой Гражданской войны

Осенью 1919 года, возле уральского городка Лбищенск погиб известный военачальник эпохи Гражданской войны, командир 25 й стрелковой дивизии Красной армии Василий Иванович Чапаев. Его штаб неожиданно был атакован белыми и полностью уничтожен.

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Спустя почти 20 лет советские кинорежиссёры братья Васильевы сняли талантливый фильм о легендарном начдиве. С тех пор Василий Иванович стал по-настоящему народным героем…

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Историки до сих пор спорят об обстоятельствах его гибели…

Как известно, родился Василий Иванович в крестьянской семье, в деревне Будайка Чебоксарского уезда Казанской губернии. Был участником Первой мировой войны.

О том, как он воевал, свидетельствовали его боевые награды – четыре Георгиевских креста, Георгиевская медаль и чин фельдфебеля (по-нынешнему – прапорщика). А значит, это был человек недюжинной храбрости и большого мужества – ранений он получил столько, что ещё до окончания войны его комиссовали из армии…

«Чего бабу притащил?»

Когда наступил 1917 год и Россию затрясло в революционной лихорадке, Чапаев сразу же принял сторону советской власти. Солдаты 138-го полка бывшей царской армии выбрали Василия Ивановича своим полковым командиром. Усилиями отставного фельдфебеля полк не разошёлся по домам, как многие другие воинские части бывшего царского войска, а почти целиком влился в Красную армию. В заволжских степях полк громил белые отряды уральских казаков, причём громил очень успешно. А в самом начале 1919 года Чапаеву поручили формирование новой 25 й дивизии, которую Василий Иванович сколотил буквально в несколько недель. И снова последовали тяжёлые бои с белогвардейцами…

В марте 1919 года в чапаевской дивизии появился новый комиссар – Дмитрий Фурманов, недоучившийся студент Московского университета. Он прибыл не один, а со своей женой Анной Стешенко, несостоявшейся актрисой. Говорят, поначалу это очень не понравилось Василию Ивановичу. «Чего бабу притащил?» – спросил он у Фурманова. «Это не баба, а работник соцкультпросвета», – ответил комиссар.

И в самом деле Анна принялась активно налаживать культурную жизнь дивизии. Её усилиями была организована театральная самодеятельность. Она ставила различные спектакли, куда на одну из ролей даже сумела привлечь самого Василия Ивановича. Видимо, после этого Чапаев и стал смотреть на жену комиссара совсем другими глазами…

Об этом романе стало известно совсем недавно, из рассекреченных военных архивов. Неизвестно, дошло ли у Чапаева и Анны до совсем уж близких отношений, но письма он ей писал очень нежные. О них быстро стало известно Фурманову. Увидев у жены письмо с подписью «любящий Вас Чапаев», комиссар написал начдиву гневное послание с требованием объясниться. Как ответил сам Чапаев, достоверно неизвестно. Но вскоре Фурманов направил командующему фронтом Михаилу Васильевичу Фрунзе рапорт, где пожаловался на оскорбительные действия начдива, «доходящие до рукоприкладства». Видимо, вместо ответного послания Василий Иванович просто подрался со своим комиссаром…

Поначалу Фрунзе не отреагировал на рапорт, надеясь, что командир и комиссар сами разберутся между собой. Но отношения только накалялись – Чапаев тоже жаловался на комиссара, который якобы запустил в дивизии всю политическую работу. В конце концов, командующий понял, что Фурманова надо убирать – фронт в это время перешёл в наступление, и внутренние склоки в одной из самых боевых дивизий красного Восточного фронта могли негативно сказаться на моральном состоянии бойцов и командиров. И комиссар вместе со своей женой был отозван в штаб фронта…

Обида или политическая интрига?

Надо сказать, что Фурманов уехал вовремя – буквально через месяц белые разгромили штаб дивизии и убили легендарного начдива. Поэтому в связи со скандальной любовной историей, ставшей достоянием в годы перестройки, среди некоторых историков поползли нехорошие слухи о том, что смерть начдива на самом деле могла быть местью Фурманова – мол, он не простил начдиву интриг с женой, тайно связался с белыми и навёл их на незащищённый штаб Чапаева. Но я не верю в эту историю.

Потому что Фурманов очень быстро остыл от былых обид и фактически простил Чапаева, написав о нём свой роман. А его супруга, Анна Стешенко-Фурманова, ставшая после Гражданской войны директором одного из московских театров, создала по роману мужа театральную пьесу (себя она вывела в роли Анки-пулемётчицы). Пьеса была опубликована в 1933 году в журнале «Литературный современник». Она попалась на глаза молодым режиссёрам братьям Васильевым, которые сняли по ней свой знаменитый фильм…

… Есть и другая предательская версия. В Красной армии того времени не было монолитного единства – там шла невидимая внутренняя борьба за лидерство и плелись хитрые интриги. К примеру, на Урале незримо соперничали между собой командующий фронтом Михаил Фрунзе и глава всех политических комиссаров, председатель Реввоенсовета Советской республики Лев Троцкий. Чтобы подорвать позиции Фрунзе в армии, Троцкий старался всеми правдами и неправдами убрать с фронта сторонников Михаила Васильевича.

Если человека было невозможно отстранить от должности, то сподвижники Троцкого порой не гнушались и тайными убийствами. И не только на Восточном фронте. Например, при таинственных обстоятельствах на Украине погиб известный враг троцкистов, начальник Богунской дивизии Красной армии Николай Щорс. Известно, что во время боя с петлюровцами Щорс был убит выстрелом в затылок. Ряд исследователей не исключают, что застрелил его дивизионный комиссар, который затем быстренько укрылся в штабе Троцкого.

Что же касается любимца Фрунзе Василия Чапаева, то организовать простую его ликвидацию было куда сложнее. Сменивший Фурманова комиссар Батурин был целиком на стороне начдива. Поэтому троцкисты, возможно, могли пойти на прямое предательство. Через своих людей в армейском и фронтовом штабе они завели Василия Ивановича в глухой Лбищенск, отрезав его от своих же частей, а потом подбросили соответствующую информацию белогвардейской разведке…

«Врёшь, не возьмёшь!»

Но и эта версия мне кажется сомнительной. И не только потому, что смертельные интриги Троцкого некоторыми историками слишком преувеличены. Просто в реальной жизни всё куда банальнее, чем в самых буйных фантазиях. Поэтому изложу самую вероятную версию, связанную с потерей военной бдительности, что и обернулось трагедией.

В сентябре 1919 года 25 я дивизия вела наступление от Уфы к побережью Каспийского моря, стремясь захватить город Гурьев с большими запасами нефти. Линия фронта сильно растянулась, полки дивизии ушли далеко вперёд, а штаб с небольшим гарнизоном в 2 тысячи человек остановился в степном городке Лбищенск. Между передовыми частями и штабом насчитывалось порядка 200 вёрст голой степи, где не было ни единого боевого прикрытия. Этим и воспользовались белые для стремительного удара.

Рейд возглавил казачий генерал Николай Бородин. Его отряд скрытно обошёл передовые части красных и двинулся прямо на Лбищенск. Почти 2 тысячи белых кавалеристов прошли 150 км, им активно помогало местное казачье население. Белые сняли часовых, охранявших город, и с разных сторон ринулись в атаку. В Лбищенске поднялась паника, казаки пленных не брали, всех поднявших руки тут же рубили шашками. Специально выделенный белый взвод пошёл на штурм штаба Чапаева.

Надо сказать, что Василий Иванович не растерялся. Даже получив ранение, он сумел остановить бегущих бойцов и организовал упорное сопротивление. В том бою был убит командир белых генерал Бородин. Но тут на подмогу казакам подошла артиллерийская батарея, которая и решила исход сражения – здание штаба было уничтожено.

Остатки красных откатились к реке Урал и стали переправляться на другой берег. Израненного Чапаева погрузили на плот, и два бойца, венгры по национальности (иностранных добровольцев тогда было много в Красной армии), повели посудину через реку. Чапаев умер от ран уже после переправы…