День 14 октября в истории

Чем примечательна эта дата.

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День работников заповедного дела в России

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Неофициальный праздник людей, выбравших изучение и охрану природы делом своей жизни, был учрежден в 1999 году на Всероссийском семинаре-совещании директоров государственных заповедников, которое проходило во Владивостоке.

Первый заповедник на территории России был создан в 1917 году в Забайкальской области (ныне Республика Бурятия) — Баргузинский соболиный заповедник.

В настоящее время в нашей стране насчитывается свыше 100 государственных природных заповедников и 50 национальных парков. Всего в России более 12 тысяч особо охраняемых природных территорий, площадь которых составляет 213,7 миллиона га.

Всемирный день стандартов

Учрежден в 1970 году для того, чтобы подчеркнуть важность стандартизации для всей мировой экономики.

14 октября 1946 года в Лондоне открылась конференция национальных организаций по стандартизации, на которой было принято решение о создании Международной организации по стандартизации (ISO).

Сегодня это одна из крупнейших организаций, занимающихся разработкой международных стандартов во всех областях, помимо электроники (это относится к компетенции Международной электротехнической комиссии).

За годы своего существования ISO было опубликовано более 20 тысяч стандартов, охватывающих почти все аспекты технологии и производства. В настоящий момент членами этой организации являются представители более 160 стран мира.

Всемирный день мигрирующих птиц

Памятная дата ООН, установленная участниками Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных и Соглашения по охране афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц в 2006 году.

С 2018 года Всемирный день мигрирующих птиц проводится дважды в год - во вторую субботу мая и октября.

Всемирный день хосписной и паллиативной помощи

Отмечается во вторую субботу октября. Инициатор его проведения — Всемирный альянс паллиативной помощи, куда входят национальные и региональные организации, которые поддерживают развитие хосписной и паллиативной помощи во всем мире.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире в паллиативной медицинской помощи нуждаются 40 миллионов человек и только около 14% ее получают.

День легочного здоровья

Главная цель праздника — привлечение общественности к регулярному обследованию органов дыхательной системы.

Произойдет кольцеобразное солнечное затмение

С 18:05 до 23:55 (по московскому времени) солнечный диск закроет луна, а вокруг нее образуется огненная корона. Астрономическое явление можно будет наблюдать в Северной и Южной Америки, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов. В России его видно не будет.

105 лет назад (1918) в Симферополе был открыт Таврический университет

Идея его создания возникла в конце XIX века, но военные и революционные события в стране не дали возможности этого сделать. Первое высшее учебное заведение Крыма открылось 14 октября 1918 году в Дворянском театре Симферополя. В Таврическом университете было пять факультетов: историко-филологический, физико-математический, юридический, медицинский и агрономический.

Впоследствии университет неоднократно реорганизовывался: Крымский университет имени М.В. Фрунзе (1921-1925); Крымский государственный педагогический институт имени М.В. Фрунзе (1925-1972); Симферопольский государственный университет имени М.В. Фрунзе (1972- 1999); Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского (1999-2014).

В 2014 году на его базе был создан Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского. Он включает в себя восемь академий и институтов, пять колледжей и центров, 11 филиалов по всему Крыму и 7 научных организаций. Вуз входит в десятку федеральных университетов Российской Федерации.

80 лет назад (1943) в концлагере «Собибор» началось восстание

Нацистский лагерь смерти был создан весной 1942 года на юго-востоке Польши в рамках операции «Рейнхард», целью которой было массовое уничтожение еврейского населения. Сюда свозили евреев из Польши, Франции, Чехословакии и других стран Европы, а также СССР. С мая 1942 по ноябрь 1943 года в Собиборе нацистами было уничтожено от 150 до 250 тысяч человек.

Восстание в концлагере организовал и возглавил советский офицер, военнопленный Александр Печерский. 14 октября 1943 года восставшие убили часть охраны лагеря и попытались завладеть оружейным складом. По ним был открыт огонь, но заключенным удалось одолеть охрану и уйти в лес. Из более 400 восставших около 80 погибли при побеге, остальным удалось спастись. Позднее порядка 150 заключенных поймали немцы, еще 90 были убиты польскими националистами. Выжили 53 человека. После восстания и побега по приказу Гиммлера лагерь был закрыт и снесен.

Восстание узников «Собибора» - одно из немногих удачных лагерных восстаний за годы Второй мировой войны.

180 лет назад (1843) впервые прозвучал «Свадебный марш» Мендельсона

Феликс Мендельсон-Бертольди написал это произведение для спектакля Шекспира «Сон в летнюю ночь».

Первой парой, связавшей свои жизни под музыку Мендельсона, стали Дороти Кэрри и Том Дэниэл. Их бракосочетание состоялось в английском городе Тивертон в 1847 году.