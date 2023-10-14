Восемь дивизий, прошагавших путь от Запорожья до Берлина

Они оставили свой весомый след в истории Великой Отечественной войны.

79-я гвардейская стрелковая Запорожская ордена Ленина Краснознаменная орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия

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После битвы под Сталинградом дивизия в составе 8-й гвардейской армии (в которую она входила до конца войны) Юго-Западного (с 20 октября 1943 3-го Украинского) фронта вела упорные бои на Изюмском плацдарме в ходе Изюм-Барвенковской наступательной операции, участвовала в битве за Днепр. В ноябре 1943 - апреле 1944 года участвовала в боях за освобождение Правобережной Украины.

С середины января 1945 участвовала в Варшавско-Познанской операции, в ходе которой форсировала Одер и захватила плацдарм на левом берегу реки южнее Кюстрина. В Берлинской наступательной операции преодолела сопротивление врага на Зееловских высотах и 23 апреля вплотную подошла к Берлину и до 2 мая участвовала в его штурме.

88-я гвардейская стрелковая Запорожская ордена Ленина Краснознаменная орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия

Российская Газета

За образцовое выполнение заданий командования при прорыве обороны немцев на реке Ингулец вручен орден Суворова II степени. Полки дивизии форсировали реку Западный Буг, участвовали в Ковельской операции, освободили польские города Лодзь и Люблин, вели тяжелые бои на Висленском плацдарме. За успешный прорыв обороны противника западнее Ковеля дивизия награждена еще одним орденом - орденом Богдана Хмельницкого II степени.

16 апреля 1945 года дивизия начала свою последнюю боевую операцию - штурм Зееловских высот на подступах к Берлину. В последний день войны вышла к Бранденбургским воротам в Берлине.

50-я стрелковая Запорожско-Кировоградская Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова дивизия

17 июля 1943 года в ходе Изюм-Барвенковской операции форсировала Северский Донец и смогла отвоевать небольшой плацдарм. С 13 августа 1943 года наступает в ходе Донбасской наступательной операции через район Павлограда. В ходе Запорожской операции 14 октября 1943 года принимает участие в освобождении Запорожья. Возобновив наступление в ходе Кировоградской операции с 5 января 1944 года, уже 7 января вошла в Кировоград. 19 августа 1944 года ведет бои в 13 километрах севернее города Яссы, частью сил 21 августа 1944 года участвовала в освобождении города.

В ночь на 30 января 1945 года форсирует Одер в 10 километрах северо-западнее Бреслау. В течение февраля - марта 1945 года участвует в Нижнесилезской операции, с ожесточенными боями к концу марта вышла в район Бунцлау.

Оттуда же с 16 апреля 1945 года наступает в ходе Берлинской операции, в этот день ведет бой за населенный пункт Грос-Крауша (9 километров севернее города Гёрлиц). Затем в мае 1945 года участвует в Пражской операции, подходит к Праге с севера через Млада-Болеслав, в районе которого и закончила боевые действия.

7-я артиллерийская Запорожская Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова дивизия прорыва Резерва Главного Командования

До июля 1943 года занимала оборонительные позиции на Северском Донце, вела бои в ходе Харьковской оборонительной операции на 28 мая 1943 года находилась на позициях под Чугуевым. Участвовала в Изюм-Барвенковской операции, затем в Донбасской операции, поддерживая войска 8-й гвардейской армии. В сентябре 1943 года участвовала в Запорожской операции, отличилась при освобождении Запорожья, вела бои на Никопольском плацдарме, 5-6 ноября 1943 года, находясь в районе Верхний Рогачик, Карачекрак - Садовый отбивала контратаку немецких танков прямой наводкой, некоторые части сражались в окружении, затем продолжила наступление и в ходе последовательных Березнеговато-Снигиревской и Одесской операции вышла в Молдавию.

5 декабря 1944 года обеспечивала огнем форсирование Дуная между городами Эрчь и Будафок, в 15 километрах восточнее Будапешта, наступала на Будапешт с юга, c 19 декабря 1944 года поддерживала огнем прорыв обороны врага 10-м гвардейским стрелковым корпусом. В марте 1945 года отбивала наступление вражеских войск у Будапешта, в том числе, поставив тяжелые орудия на прямую наводку.

Боевые действия закончила в Австрии, в районе населенного пункта Эйсенхюттл, приняла участие во взятии Граца.

9-я артиллерийская 3апорожская Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова дивизия прорыва Резерва Верховного Главнокомандования

Сформирована в июле 1943 года в Златоусте, Кувашах, Медведевке, Чебаркуле. Начала боевые действия в августе 1943 года в Донбасской наступательной операции (13 авг. - 22 сент. 1943) в составе 8-й гвардейской армии Юго-Западного фронта; освобождала город Барвенково. За участие в освобождении Запорожья (октябрь 1943) удостоена почетного наименования Запорожской. Вела бои за многие населенные пункты Донецкой, Харьковской, Запорожской и Одесской областей; сражалась на территории Молдавии, Румынии, Югославии, Венгрии, Австрии.

Дивизия дважды участвовала во взятии венгерского города Секешфехервара: в Будапештской (23 дек. 1944) и Венской (22 марта 1945) операциях; в полном составе - в освобождении Вены (13 апр. 1945); завершила боевые действия на территории Австрии.

59-я гвардейская стрелковая Краматорская Краснознаменная орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия

В ходе контрнаступления под Сталинградом и освобождения Донбасса дивизия прошла с боями свыше 200 км, освободила 170 населенных пунктов, в том числе г. Ворошиловград (14 февраля 1943), захватила до 8 тысяч пленных и большие трофеи. В августе - сентябре 1943 года дивизия участвовала в освобождении Донбасса. За отличие при овладении г. Краматорск была удостоена почетного наименования Краматорской (8 сент. 1943).

В ходе последующего наступления в результате многодневных ожесточенных боев во взаимодействии с другими соединениями участвовала в освобождении г. Запорожье (14 окт. 1943).

Последним этапом боевого пути дивизии было участие в Венской наступательной операции, в ходе которой она активными и решительными действиями севернее г. Вена способствовала овладению советскими войсками столицей Австрии (13 апреля 1945).

Боевые действия закончила в мае 1945 в районе Фрайштадта (севернее города Линц).

Российская Газета

39-я гвардейская стрелковая Барвенковская ордена Ленина дважды Краснознаменная орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия

Дивизия была одной из 8 стрелковых дивизий, награжденных в годы Великой Отечественной войны пятью орденами. Получила боевое крещение под Сталинградом. Проявила доблесть и героизм при освобождении Украины.

Свое почетное наименование и три из пяти орденов получила за боевые заслуги, проявленные на Украине личным составом дивизии. Орден Красного Знамени 14 октября 1943 - за мужество и героизм, проявленные в боях за город Запорожье, орден Суворова II степени 19 марта 1944 - за мужество и героизм, проявленные в боях на реке Ингулец на Правобережье Украины и освобождение города Новый Буг, орден Богдана Хмельницкого II степени 20 апреля 1944 - за мужество и героизм, проявленные в боях за город Одесса.

Дивизия отличилась в боях за Берлин. Вела ожесточенные бои на подступах к городу, на Зееловских высотах и в самом городе, при форсировании каналов Тельтов и Ландвер, в районе Тиргартена и зоопарка. (Несмотря на сильный огонь и тяжелые бои по овладению зоопарком, почти все звери и птицы зоопарка уцелели). Война для дивизии закончилась в Берлине 2 мая 1945 года.

60-я гвардейская стрелковая Павлоградская Краснознаменная ордена Суворова дивизия

Прославилась в боях под Сталинградом. Отличилась в Битве за Днепр. В сентябре 1943 года дивизия в составе 12-й армии Юго-Западного фронта (с 20 октября 1943 года - 3-го Украинского фронта), освободив город Павлоград, вышла к северо-восточной окраине Запорожья.

В октябре 1943 года город Запорожье был освобожден и начались приготовления к форсированию Днепра.

24 октября дивизия двумя полками, 185-м и 178-м гвардейскими, с приданным 5-м отдельным офицерским штурмовым (штрафным) батальоном, провела десантирование на о. Хортица на южной и юго-восточной его оконечностях.

После Битвы за Днепр дивизия участвовала в Никопольско-Криворожской наступательной операции, освобождении города Никополь. Участвовала в Ясско-Кишиневской операции, освобождении города Кишинев.