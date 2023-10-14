Эксперт по выживанию рассказал, что делать в случае ядерного взрыва
Эксперт по выживанию Михаил Макеев рассказал, как выжить при ядерном взрыве. Спойлер: нужно готовиться заранее.
В беседе с «Газета.Ru» Михаил Макеев рассказал, что необходимо изучить местонахождение убежищ недалеко от работы и дома и построить собственное убежище.
«Базовая рекомендация — это постараться подготовиться к вероятному такому событию. Подготовка должна заключаться на уровне способностей и возможностей человека, то есть это либо строить собственное автономное укрытие, которое позволит автономно там находиться с определенным уровнем защиты, либо просто провести аудит местности и работу с картой вокруг часто посещаемых мест: квартира, работа, торговый центр, чтобы в случае, если ситуация застала врасплох, было четкое понимание, куда двигаться. Карта бомбоубежищ, либо станции метрополитена – изучить их глубину, насколько они устойчивы против подобных воздействий», — рассказал эксперт.
От радиации можно приобрести различные средства защиты. Некоторые продаются на маркетплейсах. Самое простое – купить общевойсковой комплект, и проверить его в спокойной обстановке. Также человеку необходимо продумать четкий план действий на случай ядерной угрозы.
«Самое важное в вопросах подготовки — это обеспечить себе покрытие базовых потребностей человека: еда, вода, тепло, укрытие, безопасность и в целом иметь четкий алгоритм, как менять свое местоположение на безопасное», — пояснил Михаил Макеев.
Эксперт добавил, что если человек никак не готовился, то в случае ядерного взрыва, ему необходимо бежать в глубокие подвалы или станции метро.