Эксперт по выживанию рассказал, что делать в случае ядерного взрыва

«Базовая рекомендация — это постараться подготовиться к вероятному такому событию. Подготовка должна заключаться на уровне способностей и возможностей человека, то есть это либо строить собственное автономное укрытие, которое позволит автономно там находиться с определенным уровнем защиты, либо просто провести аудит местности и работу с картой вокруг часто посещаемых мест: квартира, работа, торговый центр, чтобы в случае, если ситуация застала врасплох, было четкое понимание, куда двигаться. Карта бомбоубежищ, либо станции метрополитена – изучить их глубину, насколько они устойчивы против подобных воздействий», — рассказал эксперт.