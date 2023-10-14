Как выглядела вавилонская блудница: мнение историков
Одним из самых значимых источников, связанных с Вавилоном, является «Эпос о Гильгамеше». В этом древневавилонском эпосе упоминается блудница по имени Шамхат. Она была послана богами, чтобы соблазнить Гильгамеша, героя эпоса. Описывая ее внешность, авторы упоминают о ее красоте и соблазнительности, но не дают подробного описания ее внешности.
Другим важным источником является «Кодекс Хаммурапи» – один из древнейших законоводческих актов, найденных в Вавилоне. В нем упоминаются законы, регулирующие проституцию. Однако, здесь также нет прямого описания внешности блудниц.
Для более точного представления о внешности вавилонских блудниц историки обращаются к археологическим находкам. В ходе раскопок в Вавилоне были обнаружены различные предметы, связанные с проституцией, такие как фрески, скульптуры и украшения. Но эти находки не дают нам полной информации о внешности блудниц, а лишь подтверждают существование этой профессии в древнем Вавилоне.