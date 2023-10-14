Как выглядела вавилонская блудница: мнение историков

Одним из самых значимых источников, связанных с Вавилоном, является «Эпос о Гильгамеше». В этом древневавилонском эпосе упоминается блудница по имени Шамхат. Она была послана богами, чтобы соблазнить Гильгамеша, героя эпоса. Описывая ее внешность, авторы упоминают о ее красоте и соблазнительности, но не дают подробного описания ее внешности.

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Другим важным источником является «Кодекс Хаммурапи» – один из древнейших законоводческих актов, найденных в Вавилоне. В нем упоминаются законы, регулирующие проституцию. Однако, здесь также нет прямого описания внешности блудниц.