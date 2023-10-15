Самые громкие похищения людей в истории СССР и России

Одним из самых резонансных дел нынешнего года стала история смолинского маньяка Владимира Ческидова, который 14 лет держал в плену россиянку Екатерину. Она познакомилась со своим похитителем, когда ей было 19. Ческидов угостил ее алкоголем и пригласил к себе в гости в деревню Смолино Челябинской области. Там Екатерине пришлось провести в неволе много лет.

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Уже после освобождения она рассказала следователям, что Ческидов систематически избивал ее и подвергал насилию. 31 июля этого года Владимира увезли в психбольницу с обострением, и Екатерина смогла сбежать. Правоохранительные органы задержали и Ческидова, и его мать, которая жила с ним и его пленницей.

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В огороде Ческидовых сотрудники правоохранительных органов обнаружили скелетированные человеческие останки. По словам Екатерины, в первый год неволи в доме была еще одна узница — Оксана, ее Владимир держал на привязи в сарае. Летом 2010 или 2011 года — точнее Екатерина не помнит — Ческидов с ней расправился. Следственный комитет России (СКР) обвинил Ческидова и его мать в похищении людей. Владимира также обвинили в расправе и изнасиловании, суд отправил его в СИЗО.

История Екатерины — не единственный громкий случай похищения человека в истории СССР и России. Подробности самых резонансных дел о киднеппинге вспомнила «Лента.ру».

1984 год: первое похищение ребенка ради выкупа в СССР

3 февраля 1984 года юный житель Волгограда Рубен Гаспарян шел в школу, когда рядом с ним остановилось такси. За рулем сидел знакомый его отца, который предложил подвезти его до школы. Но как только школьник сел в машину, на него набросились сидевшие в салоне незнакомцы. Они затолкали мальчика в нишу между сиденьями и накрыли шубой. Такси поехало в Советский район города, где Рубена заперли в неотапливаемом дачном доме. Сторожить мальчика остались двое похитителей с ножами.

Организатор преступления связался с отцом ребенка Арменом Гаспаряном — начальником одной из оптовых баз Волгограда, и потребовал за мальчика выкуп в размере 150 тысяч рублей — в то время стоимость нескольких кооперативных квартир. Гаспарян обратился в милицию.

"Опыта раскрытия таких преступлений не только у нас — во всем Советском Союзе не было. Ведь у нас произошел фактически первый случай похищения ребенка в СССР с целью выкупа", — Евгений Олейников, в 1984 году — начальник Дзержинского районного отдела милиции Волгограда.

Милиционеры сработали профессионально: они взяли под контроль все контакты Армена Гаспаряна с похитителями его сына и установили наружное наблюдение. Вскоре оперативники задержали бездомного, которого преступники отправили за выкупом, — сумку с деньгами Гаспарян оставил в овраге на территории Качинского военного летного училища.

Задержанный рассказал, что организатор преступления подарил ему свое пальто. Милиционеры, дежурившие около училища, обратили внимание на то, что по его территории ездит такси, за рулем которого сидит мужчина без верхней одежды.

Водителя задержали. Он действительно оказался организатором похищения

Вскоре Рубен Гаспарян был освобожден — в руках похитителей он провел двое суток. А шестеро преступников, причастных к похищению, получили сроки до семи лет лишения свободы.

1999 год. Нападение на самолет генерала

Генерал-майор милиции Геннадий Шпигун, полномочный представитель МВД России в Чечне, в 1999 году считался одним из главных врагов чеченских боевиков. Джохар Дудаев, лидер самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия, внес Шпигуна в список «виновных в чеченской трагедии».

5 марта 1999 года генерал-майор вылетал из аэропорта Грозного в Москву, чтобы отметить с женой 8 Марта. Шпигун сел в самолет Ту-134, а его охрана осталась снаружи. В тот момент, когда самолет выруливал на взлетную полосу, путь ему преградили два автомобиля УАЗ. Борт был вынужден остановиться.

Рядом со Шпигуном появились два боевика, которые до того прятались в салоне самолета. Они приказали открыть дверь, выбросили генерала из самолета, а затем выпрыгнули сами. Все погрузились в УАЗы, которые умчались с территории аэропорта в неизвестном направлении.

На связь с правоохранительными органами боевики вышли 17 марта — они потребовали за освобождение генерала выкуп в размере 15 миллионов долларов (позже сумму снизили до 3 миллионов долларов).

Однако в МВД России отказались выполнять условия преступников

Коллеги Шпигуна не раз пытались вызволить его, но всякий раз эти попытки оборачивались провалом, — боевики постоянно перевозили пленника с места на место. Спасти генерал-майора так и не удалось: 31 марта 2000 года его тело нашли в районе села Итум-Кали.

По одним данным, Шпигун бежал из плена, но замерз в лесу, по другим — его не стало из-за сердечного приступа, случившегося во время переезда в Итум-Кали из Шатоя. Геннадий Шпигун был похоронен в июне 2000 года на Преображенском кладбище Москвы.

2000 год. Пленницы подземелья

30 сентября 2000 года в Рязани отмечали День Веры, Надежды и Любови. После праздника 14-летняя Екатерина Мартынова и 17-летняя Елена Самохина отправились домой. По пути рядом с ними остановилась машина, в которой сидели Виктор Мохов и Елена Бадукина.

Бадукина предложила подвезти девушек до дома. По пути Виктор и Елена угостили своих пассажирок спиртным со снотворным, и девушки пришли в себя лишь в бункере под гаражом Виктора Мохова в городе Скопине Рязанской области.

Следующие три с пололвиной года Мохов, которого журналисты позже назовут скопинским маньяком, насиловал своих пленниц, а за малейшее сопротивление морил голодом, держал в темноте, бил резиновым шлангом и подвергал воздействию слезоточивого газа. За это время Самохина дважды родила от Мохова сыновей, роды принимал он сам вместе с Мартыновой.

Обоих младенцев скопинский маньяк подкинул к подъездам жилых многоэтажек, — позже их усыновили новые родители. Пленницы не раз пытались сбежать от своего мучителя, но тщетно. А весной 2004 года Мохов решил отправить в бункер еще и студентку медицинского училища, которая снимала у него квартиру.

В гости к девушке Мохов отправился в компании Мартыновой, которая должна была предложить студентке алкоголь со снотворным

Но Екатерина не только удержала девушку от употребления спиртного, но и тайком передала ей записку с просьбой о помощи. Та, прочитав послание, сразу же обратилась в милицию.

Мохова задержали, и через некоторое время он рассказал о своем бункере. В итоге Мартынову и Самохину освободили, причем Елена находилась на восьмом месяце беременности, но у нее случился выкидыш. Скопинского маньяка приговорили к 17 годам лишения свободы, а его подельница Бадукина получила 5,5 года лишения свободы.

2011 год. Охота за сыном Касперского

19 апреля 2011 года в промзоне неподалеку от метро «Строгино» на северо-западе Москвы был похищен 21-летний Иван Касперский — сын известного IT-предпринимателя и миллиардера Евгения Касперского. Похищение произошло неподалеку от офиса компании InfoWatch, принадлежавшей матери молодого человека.

Похитители затолкали Ивана в автомобиль, отвезли в подмосковное садовое товарищество «Роща» (ныне Сергиево-Посадский городской округ) и спрятали в бане. После освобождения он рассказывал, что преступники обращались с ним хорошо: обеспечили нормальное питание и давали читать книги.

Иван Касперский оказался пленником жителей Подмосковья Николая Савельева и его сына Николая. В конце нулевых они вложились в производство экранопланов (самолетов, способных садиться на воду), но прогорели и оказались в многомиллионных долгах.

Однажды вечером Савельев-старший из телевизионной программы узнал о состоятельном создателе «Лаборатории Касперского» и решил похитить сына Евгения Касперского, чтобы поправить свое материальное положение. Преступление готовили два года: помимо Савельева и его сына, в преступную группу киднепперов вошли еще три человека.

Среди них оказался офицер Федеральной службы охраны (ФСО) России Алексей Устимчук

Подельники приобрели 20 анонимных сим-карт, десять сотовых телефонов и два автомобиля — Audi 100 и Ford Taurus. Прежде чем похитить Ивана, киднепперы долго следили за ним.

Слежка окончилась, когда злоумышленники нашли в повседневных маршрутах молодого человека подходящее для преступления место в глухой промзоне. Звонок похитителей, которые потребовали за Ивана три миллиона долларов, застал Евгения Касперского в Лондоне, он срочно вылетел в Москву и приступил к переговорам с преступниками.

Савельев-старший выходил на связь с представителями бизнесмена, всякий раз используя новые телефоны и сим-карты

Но 23 апреля 2011 года Николай допустил ошибку — включил телефон, который уже использовал. Тем самым он выдал свое местоположение, и уже на следующий день его задержали вместе с остальными похитителями.

А Ивана Касперского освободили из заточения в бане — молодой человек не пострадал и отделался испугом. Его похитители получили сроки лишения свободы от 4 до 11 лет.

2010 год. Внучка миллиардера в чемодане

6 июня 2010 года 18-летняя Анна-Мария Мамурина, внучка дальневосточного миллиардера Игоря Неклюдова, студентка Академии экономики и права, на своем Nissan Micra ехала по центру Хабаровска. В районе дома № 28 по Комсомольской улице в машину девушки врезался автомобиль.

Как только Анна-Мария вышла из салона, к ней подошли два виновника ДТП, ее ударили кулаком в лицо, затолкали в ее машину и увезли. По пути похитители вместе с потерпевшей пересели в «Жигули», а пострадавший в аварии автомобиль облили бензином и сожгли.

Девушку доставили к дому № 16 по Санитарной улице — там преступники заранее сняли квартиру. Туда Мамурину принесли в большом чемодане, в который ее заставили залезть под угрозой расправы. Похитители постоянно меняли свою внешность, поэтому похищенная не видела их лиц.

"Преступники конспирировались, используя парики, маски, грим, а также солнцезащитные очки", — Юрий Серышев, в 2010 году — первый замначальника управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Хабаровскому краю.

Похитителями оказались 29-летний Александр Семченко, охранник одного из хабаровских кафе, и его 28-летний приятель Станислав Дульский. У миллиардера Неклюдова и других близких Мамуриной преступники вначале потребовали полмиллиарда рублей, но затем, в ходе напряженных переговоров, снизили размер выкупа до 100 миллионов рублей двумя траншами.

Первые 50 миллионов рублей 12 июня на улице Карла Маркса получил Семченко. За второй половиной денег спустя некоторое время отправился Дульский, вместе с ним была похищенная Мамурина, которую он должен был отпустить после получения наличных.

Но при передаче денег похитителя задержали, а девушку освободили