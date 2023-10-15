Какие праздники отмечают в России и мире 15 октября

В России и во всем мире 15 октября отмечают ряд важных и интересных праздников, связанных с самыми разными сферами жизнедеятельности общества.

В эту дату празднуют День отца в России, Международный день Белой трости и Всемирный день мытья рук.

День отца в России

Праздник официально установлен в 2021 году «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей». До этого времени свой «официальный» день был только у российских мам. Такой шаг, по мнению законотворцев, способствует сохранению традиционных семейных ценностей и подчеркивает роль мужчин в воспитании детей. Привлечение внимания к теме отцовства — важный момент семейной политики, где полноценная семья — это папа, мама, дети.

Международный день Белой трости

Это не праздник, а скорее своеобразный знак беды, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и о солидарности. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире поражены слепотой или живут с той или иной формой нарушения зрения около 2,2 миллиарда человек. Главная цель сегодняшнего дня — еще раз привлечь внимание общественности к проблемам незрячих людей, которые порой подолгу оставались незамеченными.

Всемирный день мытья рук

Детский фонд ООН официально объявил 15 октября Всемирным днем мытья рук, который впервые прошел в 2008 году. Тогда более 120 миллионов детей во всем мире вымыли руки с мылом в более чем 70 странах. Через немытые руки в организм человека попадают возбудители таких страшных заболеваний, как холера, вирусная пневмония, гепатит, грипп и ОРВИ. «Грязные руки» являются одной из главных причин высокой детской смертности в Азии и Африке.