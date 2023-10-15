День отца в России: история и традиции праздника

День отца, отмечаемый в России 15 октября, праздник совсем молодой. Ему всего три года.

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Идея учредить такой день для всей страны родилась 14 февраля 2008 года, в в Год семьи. Однако лишь летом 2021 года Минтруд официально утвердил День отца как праздник. Тогда была предложена и его дата - 3-е воскресенье октября. На тот момент праздник на местном уровне отмечался в 28 регионах, сегодня - во всех 85-ти.

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Летопись праздника

В стране День отца получил статус национального праздника 4 октября 2021 года. Однако в ряде регионов его праздновали примерно с 2008 года. В числе первопроходцев - Череповец, Новосибирск, Волгоградская, Липецкая, Курская и Ульяновская области. Причем в разных городах отцов чествовали в разные даты. Волгоград, например, с 2008 года почитает всех пап 1 ноября, Алтайский край начал отмечать праздник на год позже - в последнее воскресенье апреля. Во многих регионах страны с 2014 года началось относительно широкое празднование Дня отца. Как правило, это был фестиваль "Папа Фест", кторый родился в Москве, Калининграде, Казани и Новосибирске, а теперь его устраивают многие города. Причем везде у фестиваля свое лицо. Где-то это фестиваль квестов, где-то - выставок машин и ретро-техники, где-то дворовых соревнований по хоккею на траве или уже на льду, и везде - разных спортивных состязаний и игр, праздничных гуляний.

15 октября 2023 года

"День отца в третий раз проходит масштабно - во всех регионах, - говорит в интервью "РГ" глава Совета отцов РФ Андрей Коченов. - Есть у сегодняшнего праздника своя особенность: везде он посвящен защите детей, семей, поддержке традиционных семейных ценностей и Отечества. Уже по традиции везде идут разные спортивные и игровые мероприятия. У них четкая направленность - отцы учат детей ловкости, выносливости и безопасности. Причем, это безопасность в самом широком ее понимании - умение плавать в открытых водоемах, информационная безопасность в соцсетях и в интернете, умение оказывать первую медицинскую помощь или пострадавшим на пожаре, безопасность на дорогах и на улице, цифровая безопасность и противостояние сетевым мошенникам".

Еще одна особенность прадника-2023 - "Отцы России" принимают в свое растущее движение организации из новых регионов. Это отцовские объединения двух республик Донбасса - ЛНР и ДНР, а так же из Запорожской и Херсонской областей. Теперь и там есть отцовские движения. Им "Отцы России" помогают собирать детям новых регионов гуманитарную помощь.

Как рассказал "РГ" Коченов, продолжением праздника 20-21 октября в Крыму станет форум движения "Отцы России". Его главная цель - культурная и социальная интеграция отцов новых регионов, их приобщение к деятельности отцовского движения страны. На форум ожидаются отцы из более чем 20 регионов.

Традиции праздника

Относительно молодая традиция - местные администрации по всей стране присуждают денежные премии многодетным и отцам-одиночкам.

По данным Росстата, в стране живут свыше 600 тысяч мужчин, воспитывающих детей в одиночку. Однако в законодательстве не закреплен статус отца, воспитывающего детей, без помощи супруги. Совет отцов при детском омбудсмене Марии Львовой-Беловой и Фонд поддержки отцовства "Истоки" придумали, как поддержать одинокого папу, на которого обрушились всевозможные проблемы. Они создали проект "Ты не один".

"Знаете, какая проблема? Отцы-одиночки уклоняются, а то и отказываются от помощи, - делится с "РГ" глава Совета отцов России Андрей Коченов. - Многие, в том числе многодетные нуждающиеся отцы, оказались не готовы просить о помощи. Им трудно сделать первый шаг - попросить о помощи. Мы на это обратили внимание и выходим на таких отцов сами. Бывает, все отказываются, хотя им трудно. Все же настоящий мужчина до последнего сам старается решать свои проблемы".

Движение обмена опытом

На страничке "Отцовского патруля" в социальной сети ВКонтакте "Совет отцов" организовал негласный обмен опытом - разные региональные отделения рассказывают о своих делах. "Отцы Дона" летом инспектировали пляжи, а теперь - дворы, торгово-развлекательные центры. Отцы Саратовской области ведут борьбу за сохранение семей. Отцы Ингушетии развернули движение за оказание помощи молодым и многодетным отцам в выделении стройматериалов и техники для строительства и ремонта частных домов. Отцы Нижнего Новгорода, Новосибирска, Хабаровска и еще около 45 регионов собирают гуманитарную помощь детям Донбасса.

Главный принцип сетевого обмена опытом отцов: "Чужих детей не бывает".

А как у них?

У Дня отца в мире тоже есть несколько дат. Большинство стран его отмечает в третье воскресенье первого месяца лета. В 2023 году это было 18 июня. А началось все в 1909 году в американском городе Спокан в штате Вашингтон. На церковной службе по случаю Дня матери местная жительница Сонора Луиза Смарт Додд задумалась: "Почему нет такого же праздника для отцов"? Мама Соноры умерла после рождения шестого ребенка. Детей воспитывал отец - Уильям Джексон Смарт, ветеран Гражданской войны. Он стал для своих детей и мамой, и папой, и примером для подражания. И женщина придумала День отца для своего города. Идея праздника так понравилась округе, заметившей, как укрепляется связь отцов с детьми, когда они вместе. И идею подхватили и развили соседние города. Затем праздник постепенно вышел на уровень нескольких штатов. А в 1966 году День отца стал национальным праздником. Постепенно он распространился по миру. Сегодня его отмечают в более чем 50 странах.

Везде свои традиции

Финляндия. Там днем принято ходить на кладбище, чтить память умерших мужчин. Вечером домочадцы собираются за праздничным столом, поют песни, устраивают танцы.

Австралия. День отца - повод выбраться на природу. Считается, что пикники укрепляют семейные узы и приносят в семью счастье.

Италия. День отца является главным праздником итальянских мужчин. Традиционные подарки - парфюм или бутылка дорогого вина.

Япония. В стране восходящего солнца праздник переименовали в "День мальчиков". И, воспитывая в них мужественность, в детских садах и школах будущим самураям дарят мечи, ножи и другое оружие.