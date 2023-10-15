Участница марафона пожертвовала рекордом ради котенка

Во время Чикагского марафона жительница Бостона Сара Бохан спасла бездомного котёнка, из-за чего упустила возможность побить свой личный рекорд, пишет People.

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26-летняя девушка приближалась к 21 миле (33,8 километра), когда заметила на тротуаре «нечто белое и пушистое».

Он весил, наверное, один фунт, шерсть была свалявшейся, под глазами были следы от плохого ухода, и он просто плакал. Я повернулась и взяла котёнка на руки.

1 фунт = около 0,5 кг.

Несмотря на то, что Сара Бохан находилась в шаге от достижения своего личного рекорда, она не раздумывая остановилась, когда увидела на дороге крошечное животное. Её поступок заметила и коллега-марафонец Джиа Нигро, она присоединилась к спасательной миссии.

Девушки понимали, что бегать с котёнком на руках не удастся – это навредит животному. Поэтому они потратили большое количество времени, чтобы найти новый дом малышу среди зрителей забега. В итоге откликнулись две девушки.

"Я, наверное, раз пять просила их подтвердить, что они будут заботиться и любить эту кошку. Я хотела убедиться, что с этим маленьким ребёнком все будет в порядке, я не собиралась просто так отдавать его кому-либо".