Участница марафона пожертвовала рекордом ради котенка

Участница марафона пожертвовала личным рекордом ради спасения котенка
Во время Чикагского марафона жительница Бостона Сара Бохан спасла бездомного котёнка, из-за чего упустила возможность побить свой личный рекорд, пишет People.
26-летняя девушка приближалась к 21 миле (33,8 километра), когда заметила на тротуаре «нечто белое и пушистое».
Он весил, наверное, один фунт, шерсть была свалявшейся, под глазами были следы от плохого ухода, и он просто плакал. Я повернулась и взяла котёнка на руки.
1 фунт = около 0,5 кг.
Несмотря на то, что Сара Бохан находилась в шаге от достижения своего личного рекорда, она не раздумывая остановилась, когда увидела на дороге крошечное животное. Её поступок заметила и коллега-марафонец Джиа Нигро, она присоединилась к спасательной миссии.
Девушки понимали, что бегать с котёнком на руках не удастся – это навредит животному. Поэтому они потратили большое количество времени, чтобы найти новый дом малышу среди зрителей забега. В итоге откликнулись две девушки.
"Я, наверное, раз пять просила их подтвердить, что они будут заботиться и любить эту кошку. Я хотела убедиться, что с этим маленьким ребёнком все будет в порядке, я не собиралась просто так отдавать его кому-либо".
Когда котёнок оказался в надёжных руках, Бохан и Нигро завершили забег, даже остановившись, чтобы помочь упавшей женщине. Три марафонца вместе пересекли финишную черту. Бохан так и не побила свой личный рекорд, завершив забег со временем 3:31:35.