Ребенок вслепую собрал кубик Рубика за рекордное время
Подросток из Австралии Чарли Эггинс установил мировой рекорд, собрав вслепую стандартный кубик Рубика за 12,1 секунды, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса. Турнир проходил в три этапа, в среднем 14-летний мальчик потратил на сборку 17,47 секунды.
Я не ожидал, что это войдет в решение, и был просто вне себя от радости, что установил мировой рекорд. Я до сих пор не могу в это поверить! — признался Чарли.
Предыдущий рекорд по сборке кубика Рубика был установлен в январе 2023 года 16-летним подростком из США Томми Черри. Он справился с задачей за 12,78 секунды. Предыдущие пять рекордов по сборке кубика также ставил он.
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