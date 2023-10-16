Цыганский барон: чем на самом деле он занимается
Несмотря на внешнюю хаотичность цыганского табора, на самом деле внутри него существует четкая иерархия, что может удивить наблюдателей. Каждый табор построен на основе кастовой системы, аналогичной той, которая присутствует в Индии. Примером классической кастовой структуры табора являются цыгане-лудильщики, которые называют себя кэлдэрарами.
Существует два способа формирования табора. Первый способ заключается в объединении нескольких семей из соображений безопасности. У кэлдэрар такое объединение называется "кумпанией". Хотя каждая семья имеет возможность выйти из табора по своему желанию (что происходит редко), они все же предпочитают оставаться в нем. Цыгане-кочевники живут в палатках, а в одной кумпании может быть от 10 до 25 палаток. В наше время бродячая кумпания превратилась в общину, которая оседла и проживает в определенном районе.
Также табор мог образоваться по принципу товарищества, во главу угла которого было положено какое-то общее занятие, профессия. Это объединение называлось «вортэчией» (у русских цыган — «амалом»). В таборе мужчины жили отдельно от женщин, доходы делились на всех поровну, включая древних стариков. Меньше выделяли только холостякам, поскольку им не нужно было кормить детей.
Все семьи цыган-кочевников многодетные и зачастую сложные, то есть включают несколько поколений родственников. Во главе табора всегда стоит вожак, самый мудрый, опытный и «заслуженный» цыган. Обязательно женатый. Помимо него в семью могут входить его престарелые родители (если еще живы), дети, зятья и невестки, их дети и т.д. Все, как один, обязаны подчиняться вожаку. Его слово — закон для всех членов семьи в частности и табора в целом. Вожаку не перечат даже его родители.
Метод управления цыганским табором — резко авторитарный. Мнение вожака не обсуждается. Он априори является выразителем древней цыганской мудрости и неписанных законов, которые все обязаны свято чтить. В исторических хрониках вожака табора обычно рисуют эдаким деспотом, который может послать любого члена табора на преступление, и тот не посмеет ослушаться. Это справедливо лишь отчасти.
Обычно вожаком становится авторитетный человек, который заслужил это право и доказал всем членам табора, что способен защитить их интересы в любой ситуации. Вожака беспрекословно слушались все, но он обязан был являться выразителем мудрости и придерживаться цыганских законов. Если же он был несправедлив, мог остаться вообще без табора (но это случалось крайне редко).
Цыгане вожака нередко называют «баро» (не «барон»!), что в переводе обозначает «главный», «большой». Никаких цыганских баронов на самом деле не существует. Этот миф придумали не сведущие в цыганских обычаях европейцы. Сами же ромалэ просто поддерживают его, не считая нужным спорить с окружающими. У этого народа принято говорить то, что посторонние хотят услышать.
Вожак решает все споры, подтверждает браки, назначает наказание провинившимся и пр. Самым суровым наказанием раньше считалось изгнание из табора. Оно могло привести наказанного к скитаниям и лишениям, поскольку в другом обществе цыгане-одиночки практически не могли прижиться и обычно оказывались за решеткой.
После вожака по важности идут другие мужчины-главы семейств и старейшины. Затем — старшие женщины, на которых ложится основная забота о заработке и пропитании. Мнение дам в таборе почти никогда не спрашивают, а они сами, зная устав, на нем и не настаивают. Самыми бесправными, практически лишенными права голоса являются молодые холостяки, незамужние девушки и дети.
Все спорные моменты решает цыганский суд. В какой бы стране табор ни жил, на государственное судопроизводство он никогда не полагает надежд. Даже при столкновении с официальной властью вожак всегда отстаивает право решить проблему внутри табора при помощи цыганского суда, полагая, что чужаки просто не способны понять устройство жизни и законы цыганского общества.