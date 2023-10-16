Как православный Могилев восстал против католической Унии

Одним из проявлений национальной идентичности является вероисповедание, которое, чтобы не говорили, влияет на культуру, язык, самосознание народа. Притеснение православных, попытки навязать им другую религию стали одной из основных причин тяготения в XVII веке белорусов и украинцев к России.

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Сопротивление католизации, даже под видом Унии, и полонизации под ее предлогом, приводило к восстаниям против польских властей и римского папы. Одним из самых известных стало Могилевское, которое случилось 405 лет назад.Под таким названием он вошел в историю, хотя ни одного выстрела не было, никто никого не успел прибить. В календарях исторических дат, и даже в более серьезных статьях называется различная дата. Где-то указывают, что событие случилось 9 октября, а где-то 16 октября. По всей видимости, даже у научного сообщества есть основания для дискуссии по этому вопросу, но все едины в одном – Могилевское восстание случилось в октябре 1618 года. Так чаще всего и указывают.

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Нынешняя Белоруссия долгое время входила в состав такого государства как Речь Посполитая. Сложилась она из объединения Польши и западнорусского государства Великое княжество Литовское, которое образовалось после монгольского нашествия. Процесс начался еще в 1385 году с заключения Кревской унии и завершился в 1569 году оформлением Речи Посполитой.Литовская, а правильнее именно западнорусская, части уже давно и прочно исповедовали православие, тогда как Польша – католичество. Это обстоятельство стало заметным препятствием для полного слияния двух государств. Тем более, что проводилась активная полонизация русского населения, а католицизм тут выступал как одна из его форм.

Естественно, все это вызывало сопротивление населения. Но если ранее, пока существовало Великое княжество Литовское это было делать относительно легко, то с возникновением Речи Посполитой, где был единый король-католик, давление возросло кратно.

Понимая, что католичество в чистом виде большинство не воспримет, было принято решение продвигать Унию. Еще в 1439 году в надежде на помощь европейских держав против османского нашествия Византия подписывает с римским папой Флорентийскую Унию, по которой признает его верховенство. Помощи не последовало, а сам факт соглашения вызвал возмущение, и византийцы ее официально разорвали.С падением Константинополя в 1453 году все восточные церкви начали ориентироваться на Москву – самую могущественную православную державу. То же касалось и западнорусских земель, которые входили в состав Великого княжества Литовского. С образованием Речи Посполитой польские короли усмотрели в этом угрозу, да и папа Римский, который потерял пол-Европы в ходе Реформации, стремился приобрести новую паству.

Поэтому снова вспомнили про Унию, тем более что многие православные иерархи, стремясь сохранить свое светское влияние и обрести места в польском Сенате, к ней тоже стремились. 23 декабря в Риме был подписан Акт о присоединении Киевской митрополии. В октябре 1596 года в Бресте в старинном храме Николая Чудотворца состоялся Собор, который закрепил соглашение, которое получило название Брестской Унии.Сопротивление ей началось с самого начала, достаточно сказать, что король вынужден был выделить значительную охрану православным епископам, которые ее поддержали. По ней западнорусская православная церковь отныне подчинялась Римскому папе. Православные иерархи с этим соглашались, но настаивали на сохранении всех догматов и обрядов. Римский папа это резко отверг и согласился оставить только те обряды, которые и так совпадали с католическими. Ради сохранения земель и мест в Сенате епископы согласились.Если до этого момента сторонников Унии как разумного компромисса было достаточно много, то такое поведение папы и польского короля резко их сократило. Стало понятно, что это обычное поглощение, как бы не называть сам процесс. За Унию выступили только подписавшие ее церковные феодалы. Сопротивление возглавил киевский воевода Константин Острожский, отказались подписывать Унию епископы Львовский Гедеон и перемышльский Михаил.Особенно активным сопротивление было на нынешних белорусских землях. Здесь очень сильны были города, многие из них обладали Магдебургским правом – то есть самоуправлением. Одним из таких городов, с очень сильным магистратом, купечеством и ремесленными цехами был Могилев.

Среди самых ярых сторонников Унии был полоцкий епископ Иософат Кунцевич, который даже сри униатов отличался, по словам современников, бесчеловечностью и жестокостью. Он настаивал на повсеместном введении униатства силой.В октябре 1618 года епископ направился в Могилев с намерением закрыть там все православные церкви. На это магистрат заявил, что город останется православным и не будет принимать Унию. При приближении Клинцевича со свитой перед ним закрыли ворота, а на крепостном валу установил пушки. Горожане предупредили, что откроют огонь при малейшей попытке проникнуть в город.Вот эта, в целом бескровная, акция могилевчан и была посчитана за восстание. Клинцевич побежал в Варшаву жаловаться королю Сигизмунду III и тот издал универсал, по которому были казнены 20 человек, на город наложен большой штраф, а все православные церкви и земли передавались униатам.