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Нельзя брать чужие деньги и выбрасывать мусор: приметы на 16 октября

16 октября в церковном календаре значится день памяти святого Дионисия Ареопагита. Этот день сопровождается множеством примет и суеверий. "Рамблер" расскажет, что допустимо и чего следует избегать в этот особенный день.

Нельзя брать чужие деньги и выбрасывать мусор: приметы на 16 октября
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Что можно делать 16 октября:

  • Питайтесь луком и чесноком, считается, что это поможет укрепить иммунитет и защитить от простуд;
  • В этот день важно внимательно следить за своими поступками, так как верят, что все, как бумеранг, вернется. Рассудительность во всем будет вашим надежным союзником;
  • Следите за погодой и будьте готовы к возможным изменениям. Подготовьтесь к тому, что природа может подарить вам сюрпризы;
  • Делайте добрые дела и помогайте тем, кто в этом нуждается. Это считается благоприятным знаком в этот день;
  • Это день, когда важно укрепить отношения с семьей и друзьями. Проявите заботу и доброту в словах и поступках.

Что не рекомендуется делать 16 октября:

  • Избегайте слова "нет" в общении с близкими. Важно поддерживать положительное общение;
  • Не проводите лишнее время перед зеркалом: это может привести к излишней самокритике и тревожности;
  • Если случайно обнаружите деньги на улице, будьте осторожны и лучше не берите их, чтобы избежать недоразумений.
  • По возможности, не выбрасывайте мусор.

Приметы:

  • Если луна потемнела, это может свидетельствовать о приближении дождя;
  • Если зайцы набрались жира, это может предвещать суровую зиму;
  • Собрание галок и их громкий крик могут быть признаком хорошей погоды, в то время как активное перемещение воробьев может предсказывать плохую погоду;
  • Поиск пищи рябчиками во время дождя может указывать на продолжительные осадки;
  • Цветение шиповника может быть знаком продолжительной и теплой осени.