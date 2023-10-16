Нельзя брать чужие деньги и выбрасывать мусор: приметы на 16 октября
16 октября в церковном календаре значится день памяти святого Дионисия Ареопагита. Этот день сопровождается множеством примет и суеверий. "Рамблер" расскажет, что допустимо и чего следует избегать в этот особенный день.
Что можно делать 16 октября:
- Питайтесь луком и чесноком, считается, что это поможет укрепить иммунитет и защитить от простуд;
- В этот день важно внимательно следить за своими поступками, так как верят, что все, как бумеранг, вернется. Рассудительность во всем будет вашим надежным союзником;
- Следите за погодой и будьте готовы к возможным изменениям. Подготовьтесь к тому, что природа может подарить вам сюрпризы;
- Делайте добрые дела и помогайте тем, кто в этом нуждается. Это считается благоприятным знаком в этот день;
- Это день, когда важно укрепить отношения с семьей и друзьями. Проявите заботу и доброту в словах и поступках.
Что не рекомендуется делать 16 октября:
- Избегайте слова "нет" в общении с близкими. Важно поддерживать положительное общение;
- Не проводите лишнее время перед зеркалом: это может привести к излишней самокритике и тревожности;
- Если случайно обнаружите деньги на улице, будьте осторожны и лучше не берите их, чтобы избежать недоразумений.
- По возможности, не выбрасывайте мусор.
Приметы:
- Если луна потемнела, это может свидетельствовать о приближении дождя;
- Если зайцы набрались жира, это может предвещать суровую зиму;
- Собрание галок и их громкий крик могут быть признаком хорошей погоды, в то время как активное перемещение воробьев может предсказывать плохую погоду;
- Поиск пищи рябчиками во время дождя может указывать на продолжительные осадки;
- Цветение шиповника может быть знаком продолжительной и теплой осени.
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