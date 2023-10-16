Как изменились свадьбы за последние сто лет

Знаменитый марш Мендельсона впервые прозвучал 180 лет назад. До сих пор церемонии бракосочетания неизменно проходят под эту мелодию. А как изменились сами свадьбы за последние 100 лет, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

© Вечерняя Москва

Союз любящих сердец благословляют небеса. Именно так было до революции 1917 года. Все браки, независимо от места их регистрации, заключались в церкви. Но спустя всего пару месяцев в институт брака были внесены серьезные изменения. По словам руководителя Дворца бракосочетания на ВДНХ Наталии Шарпар, были созданы органы ЗАГС.

Видео дня

В 1934 году их включили в состав НКВД (Народный комиссариат внутренних дел СССР), а служба их сотрудников, тех, кто регистрируют брак, приравнивалась к милицейской. Выглядели работницы соответствующе — строгий костюм, неизменный пучок на голове, туфли на широком каблуке до 5 сантиметров. Точно так же, в одежде в деловом стиле, подстраиваясь под ведущую, приходили и молодожены. Никаких свадебных нарядов тогда еще не было.

— Церемония была другой. Расписывались молодожены в обычных кабинетах чиновников. Ведущая спрашивала их согласие, молодые ставили подписи, вручалось свидетельство о браке. Без музыки, поздравительных речей, без гостей и торжественных интерьеров, — описывает работу сотрудников загсов в начале прошлого века Наталия Шарпар.

Связанные красной нитью

Главным изменением, которое касалось церемонии после революции, стало отсутствие необходимости венчаться. Первой, как их называют, «красной свадьбой» стало бракосочетание наркома социального обеспечения Александры Коллонтай и Павла Дыбенко, наркома Военно-морского флота. Брак продлился с 1917 по 1923 год, позднее Коллонтай уехала послом в Швецию, а Дыбенко расстреляли во время репрессий.

Москвовед Филипп Смирнов вспоминает, как женились в 20-е годы прошлого века. Например, поэт Сергей Есенин и его возлюбленная Айседора Дункан зарегистрировали брак в Хамовническом загсе.

— Поэт вынес жену на руках из обычного подъезда, посадил в пролетку, и супруги поехали на квартиру, где пили шампанское, — рассказывает историк.

Без отрыва от коллектива

В 1930-е годы появилась традиция общественной свадьбы. Она предполагала присутствие начальства, представителя парткома, праздник на предприятии. Для молодоженов в столовой накрывали стол с закусками, которые готовили как родственники молодоженов, так и их коллеги по работе. Событие становилось коллективным.

— Далее произошло еще большее упрочение этой традиции — молодожены регистрировали брак, как в американском Лас-Вегасе (там заключить брак можно всего за пару часов. — Прим. «ВМ»), — продолжил москвовед. — Могли в студенческом отряде познакомиться и буквально через пять дней пойти в местную администрацию в поселке, где они в это время были на уборке картошки, и зарегистрировать брак. Зато гулял на свадьбе весь студенческий отряд.

Наряды по талонам

В 1964 году Совет Министров СССР принял постановление о внедрении в быт советских людей новых гражданских обрядов.

— Обряд, связанный с регистрацией браков, тоже был там учтен, — рассказывает Наталия Шарпар. — В начале 1960-х появились дворцы бракосочетания. С 1964 года свадебные ритуалы уже существовали в том виде, в котором мы знаем их сейчас.

Появился обмен обручальными кольцами. Церемония проходила в празднично украшенном помещении. В зале заиграла музыка.

Внешний вид молодоженов зависел не от предписаний и правил, а исключительно от благосостояния семьи. В 1960-е годы, по словам эксперта, появляются белое платье для невесты в качестве главного наряда и черный костюм для жениха, приобрести которые можно было в специальных магазинах по талончикам, выдаваемым в загсах. Помните, в фильме «Большая перемена» герои идут с такими талонами в свадебный салон. В принципе так все в действительности и происходило.

Коньяк в чайничке

Во время горбачевской антиалкогольной кампании появился особый формат свадеб — безалкогольные. В их пропаганде делали упор на здоровье будущих детей. Но время это запомнилось скорее не трезвыми свадьбами, а обилием способов замаскировать наличие спиртного. Вместо алкоголя со столов убирали только бутылки. Коньяк наливали в заварочные чайнички, а «беленькую» — в бутылки из-под минеральной воды.

Кукла на капоте

В современном мире у свадьбы нет определенной формы, убежден Филипп Смирнов.

— Кто во что горазд, то и устраивает. Кто-то садится на корабль, летит на воздушном шаре, на велосипедах празднует. Сейчас наблюдается снижение пафоса, уход от кринолинов, свадебных кортежей — всего того, что вызывает смех у современного человека, который смотрит, как женились в 1990-е.

Филипп Смирнов вспомнил розовые лимузины и кукол на капотах.

— Баянист порвал баян, и не один, а три. Тамада предлагает конкурсы: продень яйцо через штанину или обмотай туалетной бумагой жену, — не без улыбки вспоминает он. — В 1990-е на свадьбах часто случались драки. Кто-то активно эксплуатировал концепцию с выкупом, кражей невесты. Все это, к счастью или к сожалению, перешло в разряд анекдота.

Как бабушка скажет

Современная столичная свадьба, по мнению москвоведа, стала чопорной. Люди стараются тратить деньги не на фуршет, а на себя, на начало новой жизни.

— Многие свадебные приметы тоже морально устарели. Например, никто не заморачивается над тем, кто первым переступит порог дома. Поверье о том, что жених не может увидеть невесту в подвенечном платье, тоже в прошлом. Порой современные жених и невеста выбирают наряд вместе. Но, с другой стороны, мы не можем игнорировать наших родственников. Бабушка, если она хочет, чтобы у внучки была классическая советская свадьба, получит свое, потому что старшее поколение уважают. Если она пожелает принести молодоженам каравай с солью и посмотреть, кто откусит больший кусок, в сценарий свадьбы могут добавить и такое.

Главное — чувства

Традиция обмена кольцами в загсе не изменилась. То, что молодожены говорят «да», ставят подписи — это и вовсе законодательные моменты. Они закреплены в нормативных актах. Без них никуда. В стенах загса все так же играет классическая музыка. Знаменитый марш Мендельсона знаменовал рождение новой семьи и в 1960-е годы. Уже тогда его повсеместно использовали во всех загсах. Для ведущих церемоний бракосочетания, которые многие годы видят женихов и невест, меняется лишь внешний вид молодых.

— Модные веяния отражаются в образах жениха и невесты, — поясняет Наталия Шарпар. — Кто-то сейчас делает свадебную церемонию в стиле «стимпанк» (направление научной фантастики, которое включает технологию и декоративно-прикладное искусство. — Прим. «ВМ»), а кто-то в стиле «Чикаго 1930-х».

Наверное, единственное, что остается неизменным, так это чувства, которые побуждают молодоженов отправиться в загс. Люди, которые приходили в костюмах к сотрудникам НКВД, праздновали свадьбу с коллегами на предприятии, брали белые платья и костюмы по талонам, платили выкуп за невесту, делали все это из-за большой любви. А на любовь не действует ни мода, ни пропаганда.

КСТАТИ

Серьезный урон институту брака нанесли 1920–1930-е годы прошлого столетия. Тогда широкую популярность получила теория «стакана воды». Поддерживала ее и власть, поскольку молодое советское государство столкнулось с грандиозным демографическим провалом. Согласно этой теории, женщине предоставить свое тело товарищу было все равно что подать ему стакан воды для удовлетворения естественной потребности. В итоге следовать формальным правилам и сочетаться браком вообще стало необязательно. Зато можно и нужно было рожать детей.

СПРАВКА

Первое исполнение свадебного марша Мендельсона прозвучало 14 октября 1843 года — это была премьера «Сна в летнюю ночь», где увертюрой и является то, что мы зовем «маршем Мендельсона». А 25 января 1858 года его впервые сыграли на свадьбе — да еще на какой! Браком сочетались будущий прусский король Фридрих III и английская принцесса Виктория Адельгейда (старшая дочь королевы Виктории).

Пламенные речи со значком на груди

Внешний вид ведущих церемонии бракосочетания в загсе в разные годы тоже менялся. В 1960-е обязательным атрибутом был нагрудный знак с изображением герба РСФСР. Валентина Петровна Афонина провела в эти годы много свадебных церемоний. Но одежда могла быть любая — в зависимости от финансовых возможностей работницы. А сейчас для сотрудников разработана единая форма. Платье, накидка — темно-лиловый кейп с добавлением шерсти. Размер каблука у ведущей в наше время должен быть не ниже 5 сантиметров.

Серьезные изменения претерпели тексты, звучащие на официальной церемонии. В 1950-е годы появляются красивые свадебные речи. Тогда их писали деятели культуры. Сейчас каждая ведущая придумывает текст самостоятельно. Причем у нее должно быть несколько вариантов.