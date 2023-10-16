Что ели в средневековой Японии
«Иллюстрированная крысиная сказка» (Нэдзуми но соси эмаки) — анонимный японский свиток с картинками, созданный между 1550 и 1650 годами. На нем, среди прочего, изображен крысиный свадебный банкет. Это история крысиного повелителя, который хочет жениться на девушке из мира людей, поэтому ему нужен роскошный свадебный банкет в стиле сёгуна. Копия этого свитка находится в Публичной библиотеке Нью-Йорка.
«В Средневековье и раннее Новое время в Японии было создано довольно много историй о крысах, и многие из них превратились в свитки с картинками, где иллюстрации сочетались с текстом. Этот свиток отличается подробными сценами приготовления пищи», — сказал Эрик Рат, профессор истории в Университете Канзаса (США). Его научная статья «Что крысы рассказывают о кулинарии в позднесредневековой Японии» вышла в Gastronomica: The Journal of Food and Culture.
Создатели «Иллюстрированной крысиной сказки» показывают грызунов, принимающих человеческие роли, поэтому свиток можно рассматривать как изображение японского общества.
«Другими словами, то, как художники изобразили крыс, готовящихся к банкету, дает представление о разделении труда и рабочем процессе на кухне в богатых домах XVI века. Для этой эпохи очень мало визуальных источников. Например, повар-профессионал мужского пола выполнял престижные задачи, такие как нарезка мяса, а работницы выполняли занимались тяжелым ручным трудом вроде перемалывания риса на улице. Одним из влиятельных лиц конца XVI века был чайный мастер Сэн-но Рикю, который, как многие утверждали, создал японские традиции чайной церемонии. На свитке с картинками он появляется в эпизодической роли, тоже в виде крысы. Еще крысы в свитке были большими любителями пить сакэ. У персонажей-крыс были такие имена: Тобей-Любитель Бобов, Плохой Таро-Обжора и Куранодзё-Рисоед», — говорит историк кухни.
Рат — автор книги «Оисии: История суши» (Reaktion Books/University of Chicago Press, 2021), это первая полная хроника суши на английском языке.