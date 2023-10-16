Что ели в средневековой Японии

«Другими словами, то, как художники изобразили крыс, готовящихся к банкету, дает представление о разделении труда и рабочем процессе на кухне в богатых домах XVI века. Для этой эпохи очень мало визуальных источников. Например, повар-профессионал мужского пола выполнял престижные задачи, такие как нарезка мяса, а работницы выполняли занимались тяжелым ручным трудом вроде перемалывания риса на улице. Одним из влиятельных лиц конца XVI века был чайный мастер Сэн-но Рикю, который, как многие утверждали, создал японские традиции чайной церемонии. На свитке с картинками он появляется в эпизодической роли, тоже в виде крысы. Еще крысы в свитке были большими любителями пить сакэ. У персонажей-крыс были такие имена: Тобей-Любитель Бобов, Плохой Таро-Обжора и Куранодзё-Рисоед», — говорит историк кухни.