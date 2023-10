Что ели в средневековой Японии

«В Средневековье и раннее Новое время в Японии было создано довольно много историй о крысах, и многие из них превратились в свитки с картинками, где иллюстрации сочетались с текстом. Этот свиток отличается подробными сценами приготовления пищи», — сказал Эрик Рат, профессор истории в Университете Канзаса (США). Его научная статья «Что крысы рассказывают о кулинарии в позднесредневековой Японии» вышла в Gastronomica: The Journal of Food and Culture.