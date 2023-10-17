Екатеринбургский призрак вошел в топ потусторонних «звезд» в России

Призрак из Екатеринбурга стал одной из самых известных потусторонних достопримечательностей в России. Сервис путешествий tutu.ru внес его в рейтинг топ-7 призраков страны.

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Легенда

«Говорится, что, по старинной легенде, в доме-тереме на Розы Люксембург бродит призрак жены купца Железнова. Он занимался золотодобычей и продажей пороха. Вместе с супругой и детьми он заселился в кирпичный дом в начале 20 века. Однако семейную жизнь омрачила смерть жены, после этого семья покинула дом», – пишет «КП-Екатеринбург».

По основной версии, женщина скончалась во время театральной премьеры – в Екатеринбурге давали пьесу Шекспира «Ромео и Джульетта». Однако есть и предположение о насильственной смерти купчихи от рук супруга. Как бы то ни было, фигуру женщины в белом якобы наблюдали в коридорах особняка.

Что будет дальше с усадьбой

Сейчас усадьба Железнова сдана в концессию, в ней планируют открыть гостиницу с рестораном.

Помимо нее, в топ-лист самых известных домов с привидениями попали Михайловский замок, где, по слухам, бродит дух императора Павла I, Дом Игумнова в Москве с призраком танцовщицы, заброшенный дом Пятигорска, где является женщина по имени Эльза, место обитания Пиковой Дамы на Малой Морской, Дом со слонами в Самаре с призраком Панночки и усадьба Глинки в Московской области, где бродит привидение чернокнижника Якова Брюса.