История медресе "Касимия"

Касимовское медресе считается одним из старейших мусульманских учебных заведений города. В разные времена его называли по-разному, но название "Касимия" — в честь руководителя медресе последних лет Касима Салихова — сильнее отложилось в душе народа, пишет в дзен-канале "Татарский мир" Института истории им. Ш. Марджани АН РТ кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела новой истории Эльмира Салахова.

© Anisantha/wikimedia.org

Наличие медресе, наличие известных в исламском мире учебных заведений является индикатором развития народа.

Видео дня

Существуют три столпа — религия, язык, образование, — сыгравшие решающую роль в достаточно сложной исторической судьбе татарского народа, сохранившие его как нацию. Строительство мечети было первоочередным делом при основании татарской деревни. Мечеть была образовательным, культурным и общественным центром.

Школа при мечети и, в случае наличия преподавателя, медресе начинали свою работу в первый же день. Образование, распространение знаний считается главным долгом любого имама, никем не обозначенное это обязательство выполняется по зову души, по его желанию. Наличие медресе, а также наличие известных в исламском мире учебных заведений указывает на уровень развития народа.

После того как Казанское государство потеряло свою независимость, самыми старыми считались учебные заведения, расположенные напротив Юнусовской и Апанаевской мечетей и начавшие свою деятельность в Старо-Татарской слободе Казани.

Реальное время

Если медресе напротив Первой мечети было построено казанским купцом третьей гильдии ахуном Ибрагимом Хузяшем (Афанди хазрат) в 1796 году, вторая мечеть Старо-Татарской слободы была возведена купцом второй гильдии Бикбау Хальфиным в 1808 году, а в 1815-м появилась пристройка к ней.

Хоть и "Апанаевское медресе" является самым известным медресе Апанаевского квартала Старо-Татарской слободы, в разные времена оно носило разные названия. Известно, что оно именовалось "Приозерным", "Карими", "Галлямия", "Касимия". Название "Касимия" — в честь руководителя медресе в последние годы Касима Салихова — сильнее отложилось в душе народа. Другой причиной этого является то, что ее прославление в качестве известной джадидистской мечети в татарском обществе совпадает с годами управления Касима хазрата.

Это медресе занимает первое место среди мусульманских дореволюционных учебных заведений, пишет лингвист Джамал Валиди. Во втором квартале, где было расположено медресе, проживали представители самых известных родов, известные преподаватели. Преподающие имамы этого медресе получили духовное образование в Бухаре, а обучение в Бухаре для того времени считалось показателем образованности.

Получавший духовное образование в арабских странах, Бухаре, высокообразованный человек по имени Салих бин Сагид аль-Кили (ум. 1825) возглавлял медресе с 1808 года. С точки зрения количества шакирдов это медресе было больше медресе Первого квартала. В 1820-е годы в "Апанаевском медресе" обучалось 80 шакирдов.

Двухэтажное каменное здание медресе включало в себя две комнаты, кухню и двор. Если в первое время основную часть дохода медресе составляли собранные с общественных деятелей квартала деньги, средства, пожертвования шакирдов, их отцов, позже казну медресе пополняли деньги от аренды имущества медресе. Часть дохода от собственности Гусманова, Вали Апанаева, Ахмеда Хусаинова, Ямашева была использована во благо учебного заведения. Годовые расходы медресе составляли около 3 000 рублей.

Реальное время

Уроженец села Кенари Заказанья мулла Исхак бин Сагид аль-Кенари был одним из известных учителей медресе. Пришел он после смерти имама Второй мечети Казани Фахретдина в 1831 году. По словам Ш. Марджани, "построив мечеть рядом со своим домом у озера, он славно давал уроки". Еще один из знаменитых преподавателей медресе — мулла Салих бин Сагид аль-Кили.

"Переехав в Казань, он стал имамом и учителем во второй мечети. Руководя большим медресе, собрав большое количество шакирдов, он преподает и обретает известность и славу", — пишет о нем Марджани.

Он также является наставником известных в исламском мире личностей. Ахун мулла Габдесаттар, его родной младший брат мулла Габдельгаффар бин Сагид, мулла Максуд бин Курбангали бин Атнагол аль-Кулбаши, ахун мулла Фатхулла бин Сафар бин Хусаин аль-Мунавази и другие были его шакирдами.

Новое дыхание в татарском обществе принесло перемены в медресе. Появившееся лишь для преподавания религиозных предметов "Апанаевское медресе" становится по-настоящему новым — джадидистским учебным заведением. Окончивший названное медресе мулла Апанаевской мечети Мухаммедкасим Салихов также руководил этим медресе в начале ХХ века. И другие учителя медресе были бывшими шакирдами учебного заведения. С 1910 года 24-летний учитель родом из села Янасала Тетюшского уезда Карибулла Валиевич Сиразетдинов обучал детей начальной школы четвертого года обучения. С 1908 года уроки для шакирдов до седьмого класса вел Назид Харисович Хафизов из села Селенгуши в Заказанье. Габдрахман Сагдиевич Валитов из села Сая Казанского уезда, из Нижегородских краев Валиулла Хасанович Юнусов, Мухаммедшакир Ибрагимович Вахитов, Мухаммедбари Хадиевич Фазлиуллин, Габделькарим Бадретдинович Яхин и другие были преподавателями "Апанаевского медресе". Это учебное заведение состояло из двух частей: школы и медресе (средняя школа).