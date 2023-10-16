Как правильно писать «так же» и «также»

В сообщении или деловом письме нетрудно перепутать слова «также» и «так же». Оба варианта написания являются корректными, но в разных ситуациях. Если запомнить, чем отличаются эти слова и когда их нужно употреблять, ошибку совершить будет почти невозможно.

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Правило написания «также» и «так же» — в материале «Ленты.ру».

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«Так же» и «также»: какая часть речи?

Прежде всего следует иметь в виду, что слова «так же» и «также» — это разные части речи. «Также» — это производный союз, образованный из наречия «так» и частицы «же». Союз «также» употребляется в значении «еще», «кроме того».

В то же время «так же» — это наречие и частица, которые всегда пишутся раздельно. Обычно их употребляют в значении «таким же образом».

Несмотря на общее происхождение, слова «также» и «так же» не близки по смыслу. В зависимости от того, какая часть речи используется, может меняться значение всего предложения: слово «также» имеет соединительное значение, а «так же» подчеркивает схожесть одного предмета или живого существа с другим.

Примеры:

В этом месяце на нашем производстве было сшито: курток — 12 штук, рубашек — 40 штук, брюк мужских — 30 пар, а также одна женская юбка. — Наречие

В понедельник в отделе кадров нужно будет получить копию договора, также вам на руки выдадут трудовую книжку. — Наречие

Так же, как и его брат, Никита любил мастерить кораблики из дерева. — Наречие с частицей

Что за стрижка у той девушки? Я хочу так же! — Наречие с частицей

Как отличить «также» от «так же»?

Правило написания «также»

«Также» — сочинительный союз, который пишется слитно. Он соединяет равноправные части сложного предложения или его однородных членов.

Союз «также» очень легко распознать в предложении. В разговоре с «Лентой.ру» филолог, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Вячеслав Славкин рассказал, как это сделать. «Этот союз практически всегда можно заменить союзом "и". Например: "Я устал, он также устал". Я могу сказать: "И он устал". Этот союз также может стоять в начале предложения, может в середине предложения, но он показывает некие перечислительные отношения», — пояснил Славкин.

Примеры:

Купи в магазине молоко, сливочное масло, а также кефир. = Купи в магазине молоко, сливочное масло и кефир.

Мы также путешествовали в Петербург. = Мы тоже путешествовали в Петербург.

Также нам предложили прикрепиться к новой поликлинике. = Еще нам предложили прикрепиться к новой поликлинике.

Правило написания «так же»

«Так же» — это наречие с частицей. Слово «так» означает «указанным способом/образом», а частица «же» в сочетании с этим наречием подчеркивает полное соответствие с тем, о чем ведется повествование. «"Так же" — это наречие с усилительной частицей, которое отвечает на вопросы "Каким образом?", "Как?". Например, я произнесу: "Я устал так же, как он". Здесь я могу задать вопрос: "Насколько, каким образом?"» — пояснил филолог Славкин.

Чаще всего после «так же» в предложении можно встретить наречение «как» — это верный признак того, что слова пишутся раздельно. Однако в случае, когда слова «как» в предложении нет, его можно поставить мысленно. Если смысл написанного не меняется, то пробел между словами «так» и «же» поставлен верно.

Примеры:

Так же, как и вчера, я проснулась с жуткой усталостью.

Он выглядел точь-в-точь так же, как я.

Так же не принято (как вы поступаете).

Как точно не запутаться между «так же» и «также»?

Есть еще несколько способов правильно определить написание «также» и «так же».

Так же: слова пишутся раздельно, если между ними можно поставить другие части предложения или если частицу «же» можно безболезненно отбросить. Например:

Так же можно удариться. = Так можно удариться.

Я так же сделала всю домашнюю работу. = Я же так сделала всю домашнюю работу?

Так же невозможно работать. = Невозможно же работать так!

Также: поскольку это сочинительный союз, его можно вообще убрать из предложения и заменить запятой. Если после этого смысл не изменится, значит, писать нужно слитно. Например:

Осень принесла перемены, новых людей, а также впечатления. = Осень принесла перемены, новых людей, впечатления.

Также не могу понять, кто стоит за этим. = Не могу понять, кто стоит за этим.

Я также решила поступать в университет. = Я решила поступать в университет.

Тест на правописание «так же» и «также»

Найдите правильный вариант

Можно так же сказать, что показатели в этом году перевыполнены. В прошлый раз стало известно так же, что убийца — садовник. Так же, как и в других странах Европы, во Франции много туристов.

В каком предложении допущена ошибка?

Хочу поздравить тебя и пожелать счастья, любви, а также здоровья. Ты также, как и я, любишь розы. Так же падает листва в садах, и куда-то все спешат такси.

Найдите предложение, где «также»/«так же» написано верно

Она преподавала алгебру, также иногда заменяла учителя черчения. Маша любит мармелад также, как Миша. Кто-то может написать сочинение также хорошо?

***Правильные ответы на тест: