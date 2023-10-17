85 лет назад учреждена медаль "За отвагу"

Среди множества государственных наград Советского Союза и Российской Федерации есть одна особенная, совершенно исключительная награда. Это медаль "За отвагу".

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Высшая медаль в наградной системе СССР. Награда, которая за все годы ее существования никогда не подвергалась девальвации.

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Единственная, которую ни разу не вручали "по случаю" - к юбилейной дате, дню рождения, визиту важного иностранного гостя.

Исключение для "Варяга"

Медаль была учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1938 года. Награждение медалью "За отвагу" производилось:

за личное мужество и отвагу в боях с врагами Советского Союза на театре военных действий;при защите Государственной границы СССР;

при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.

85 лет назад была учреждена медаль, которую на войне ценили выше орденов. Медаль изготавливалась из серебра очень высокой 925-й пробы, ярко сияла и имела диаметр 37 мм, что заметно выделяло ее среди других медалей, диаметр которых, за редкими исключениями, был равен 32 мм.

Российская Газета

А заслужить ее можно было лишь с риском для жизни на поле боя.

Единичное исключение лишь подтверждает общее правило. В ознаменование 50-летия со дня героического подвига русских моряков Указами Верховного Совета СССР от 8 февраля и 24 августа 1954 года медалью "За отвагу" были награждены 45 бывших моряков крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" - за личное мужество и отвагу, проявленные в бою с японской эскадрой при Чемульпо 27 января (9 февраля) 1904 года.

Федор Федорович Семенов, моряк крейсера "Варяг", награжденный медалью "За отвагу". Именно он после боя при Чемульпо в 1904 году, открыв клапаны и кингстоны, последним вместе с командиром покинул корабль. Фото: РИА Новости

Сокровенная награда

Мой покойный тесть гвардии полковник Эдуард Анатольевич Трахтенгерц, командир батареи "Катюш", с боями прошедший от Сталинграда до Берлина, был награжден тремя боевыми орденами и медалью "За отвагу", которую ценил выше орденов, ибо получил ее за стрельбу прямой наводкой из "Катюши" по немецким танкам. (Когда тесть умер, все его награды, до той поры ярко блестевшие, в одночасье покрылись патиной и почернели.)

Такое отношение к "Отваге", как сокращенно называли медаль в действующей армии, было характерным для боевого офицерства. Один из персонажей повести писателя-фронтовика Юрия Васильевича Бондарева "Последние залпы" командир огневого взвода младший лейтенант Алешин говорит об этой медали командиру батареи капитану Новикову как о своей сокровенной мечте. "Орден Красной Звезды получил, вот медаль "За отвагу" - никак. - И договорил совсем уж доверительно: - А для меня самое дорогое из всех орденов - солдатская медаль "За отвагу". Серьезно! Вы не смейтесь!"

Сам автор "Последних залпов" хорошо знал то, о чем писал: он был дважды награжден медалью "За отвагу" (14.10.1943 и 21.06.1944).

Российская Газета

Церемония перед строем

Во время Великой Отечественной войны командиры полков получили право награждать медалью "За отвагу" солдат и сержантов вверенной им части. Награждение медалью непосредственно на поле боя приобрело поистине широчайший характер. "Отвага" стала самой массовой боевой наградой времен войны - свыше 4 млн 230 тысяч награждений.

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Шесть раз был награжден медалью "За отвагу" сержант медицинской службы Семен Васильевич Грецов.

Пять раз - 14 человек, в том числе:

- пулеметчик гвардии ефрейтор Алексей Николаевич Воронов (25.05.1943; 01.08.1944; 18.09.1944; 12.11.1944; 14.02.1945. "Родина" писала о нем в № 12 за 2018 год);

- фронтовой разведчик гвардии старшина Павел Федорович Грибков (24.04.1942; 02.03.1943; 20.07.1943; 03.07.1944; 25.10.1944);

- минометчик сержант Степан Михайлович Зольников (03.09.1942(?); 23.09.1943; 04.07.1944; 14.07.1944; 28.09.1944; 09.05.1945);

- санинструктор гвардии сержант Вера Сергеевна Ипполитова (по мужу - Потапова) (08.03.1943; 22.03.1944; 14.06.1944; 06.07.1944; 03.03.1945).

"И если не поймаешь в грудь свинец..."

Медалью "За отвагу" награждали и отличившихся бойцов штрафных рот и штрафных батальонов. Как пел Владимир Высоцкий:

У штрафников один закон, один конец

- Коли-руби фашистского бродягу!

И если не поймаешь в грудь свинец,

Медаль на грудь поймаешь "За отвагу".

Российская Газета

"За успешное выполнение боевой задачи, - вспоминал Александр Васильевич Пыльцын, в годы войны командовавший взводом и ротой в 8-м отдельном штрафном батальоне 1-го Белорусского фронта, - как и обещал командующий армией (генерал Александр Васильевич Горбатов), весь переменный состав (штрафники) был, как сказали бы теперь, реабилитирован, многим были вручены боевые награды: ордена Славы III степени, медали "За отвагу" и "За боевые заслуги". Это были герои, из подвигов которых вычитали числящуюся за ними вину, но и после этого хватало еще и на награды. Надо сказать, что штрафники не радовались ордену Славы.

Дело в том, что это был по статусу солдатский орден, и офицеры им вообще не награждались. И, конечно, многим хотелось скрыть свое пребывание в ШБ в качестве рядовых, а этот орден был свидетельством этого.

...Кстати сказать, в командирской среде батальона медаль "За отвагу" расценивалась как высокая награда, примерно равноценная солдатскому ордену Славы".