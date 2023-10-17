Какая женщина была у Адама до Евы на самом деле

У Анатоля Франса есть рассказ под названием "Дочь Лилит", в котором главный герой страдает от несказанной любви к прекрасной женщине по имени Лейла, обладающей "необычным для человека обликом". Откуда же в творчестве французского писателя, пронизанного поэтикой декаданса, появилась загадочная фигура Лилит?

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Несмотря на то, что образ Лилит, первой жены Адама, явно отсылает нас к Библии, в Ветхом Завете о ней ничего не упоминается. Слово "lilith" встречается всего один раз в Книге Исайи. Пророча о гибели Идумеи после Божьего суда, пророк говорит: "И зарастут дворцы ее колючими растениями... И звери пустыни встретятся с дикими кошками, и лешие будут перекликаться друг с другом; там будет отдыхать ночное привидение и находить покой". В оригинале это "ночное привидение" обозначается как "lilith". Исследователи Библии считают, что в этом отрывке речь идет о животном или птице, так как бесплотный дух не нуждается в отдыхе. Кроме того, в современном иврите словом «лилит» обозначается птица неясыть (ночной хищник из семейства совиных — прим.ред.).

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В Септуагинте (перевод Библии на греческий язык, сделанный в III веке до н.э.) древнееврейские мудрецы использовали в этом месте слово «onokentavros» — то есть, получеловек-полуосел. Это же выражение сохранено и в славянском переводе Библии: «ту почиют онокентаври, обретшее себе покоища». В Вульгате (латинский перевод Библии, сделанный в IV веке) было использовано слово «ламия» — так называлось чудовище женского пола. Наконец, в переводе Библии на английский язык, предпринятом в XVII веке, можно прочесть «screech owl» — сипуха. То есть, сова. Таким образом, в любом из вариантов речь идет либо о птице, либо о некоем чудище.

Почему же вообще возникла мысль о том, что у Адама было две жены? Дело в том, что в первой главе Книги Бытия сказано: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их». Во второй главе сотворение женщины выглядит так: «И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребер его… И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку». Это наводит интерпретаторов разного толка на мысль о том, что первая супруга Адама была также, как и он, сотворена из земли, а вторая – уже из ребра Адама. Первую звали Лилит, вторую – Ева.

Несмотря на то, что ни в одном из канонических вариантов Библии нет никаких упоминаний о первой жене Адама по имени Лилит, этот персонаж все же присутствует в еврейской традиции. Правда, в довольно поздней традиции. В VII или X веке н.э. в какой-то мусульманской, по всей видимости, стране, был создан анонимный текст на иврите, получивший название «Алфавит Бен-Сира». В нем идет речь о некоем пророке Бен-Сире, который рассказывает царю Навуходоносору 22 истории (по числу букв в еврейском алфавите). Истории эти носят весьма глумливый, часто непристойный характер, полны насмешек и издевок, но тонко стилизованы под жанр мидрашей (комментариев к Библии) и по этой причине исследователи склонны считать «Алфавит Бен-Сира» чем-то вроде академической пародии, развлечения ученых раввинов. История Лилит излагается в этом трактате наравне с байками о мужчинах, предающихся греху Онана и рассуждениями об «испускании газов».

Рассказ о Лилит выглядит так: как только Господь создал для Адама из праха женщину, которую назвал Лилит, супруги немедленно побранились, поскольку Лилит сказала: «Я никогда не лягу под тебя!». Свое решение она обосновала так: «Мы оба равны, потому что мы оба из праха». Увидев, что Адама переупрямить не получится, Лилит назвала Невыразимое Имя Бога и улетела прочь. Вдогонку ей устремились ангелы, которые настигли беглянку в районе Красного моря. Там началось препирательство, в ходе которого Лилит так и не согласилась вернуться к мужу. Она заявила, что будет причинять смерть и болезни младенцам, и отступит лишь тогда, когда увидит имена ангелов. В наказание ей было обещано, что она ежедневно будет наблюдать гибель ста своих детей, рожденных от демонов. По этой причине евреи вешали рядом с колыбелью ребенка на ленточках амулеты, с начертанными на них именами ангелов.

Каббала – мистическое средневековое течение в иудаизме – рассматривает Лилит исключительно как злого демона, убивающего младенцев и являющегося мужчинам в соблазнительных ночных видениях.

В еврейском фольклоре Лилит и по сей день считается злобной демоницей, губящей новорожденных и вредящей беременным женщинам. Видимо, эта демоница Лилит и стала причиной появления в Септуагинте «онокентавра» с ногами осла.Есть основания считать, что образ демоницы, имеющий полуживотный (или даже птичий – вспомним сов и неясытей) облик, восходит к шумерской и аккадской мифологии. В древних текстах Месопотамии упоминаются демоны лилу, лилиту или урдут лилита. Существа эти крайне неприятные, они умеют принимать облик красавиц и соблазняют мужчин, но при этом бесплодны (по другой версии – рождают чудовищ), а еще они вредят беременным женщинам и новорожденным. Корень «лиль» восходит к шумерскому – «ветер», «дух», «призрак». В семитских языках «лейлит» значит «ночная». Словом, издревле этим именем называли зловредное ночное чудище.