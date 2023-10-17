Расстрел Чаушеску: давал ли Горбачев разрешение на казнь лидера Румынии

Николае Чаушеску, руководивший Румынией несколько десятков лет, был расстрелян в 1989 году. Тогда у власти в СССР уже находился Михаил Горбачев. Многие исследователи считают, что Горбачев не только знал о предстоящей казни Чаушеску, но и дал на нее свое согласие.

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Румынский самодур

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Генерального секретаря Румынской компартии Николае Чаушеску, фактически находившегося у руля власти в стране десятки лет, историки часто называют самым отвратительным диктатором. Многие нововведения невзрачного Чаушеску вызывали ужас даже у видавших виды граждан СССР. К примеру, лидер Румынии запретил контрацептивы и обложил налогами всех бездетных граждан, невзирая на их семейное положение и возраст.

Если верить Уильяму Таубману, автору издания «Горбачев. Его жизнь и время», Михаил Горбачев, побывавший в Румынии в 1987 году, долго не мог прийти в себя. На улицах специально свезенные для этой цели люди выкрикивали только две фамилии: «Горбачев! Чаушеску!». Кроме того Николае Чаушеску устроил Горбачеву встречу у камина, чтобы быть не хуже американского президента Рональда Рейгана. И Чаушеску не интересовало, что в этот день и без того стояла страшная жара.

Побег и казнь диктатора

Через 2 года после визита Михаила Горбачева в Румынию самодур Николае Чаушеску был расстрелян. Началось все с того, что в 1989 году в стране вспыхнул антикоммунистический бунт, который очень быстро перерос в вооруженный переворот. Чаушеску вместе со своей женой Еленой бежал из Бухареста. Супругам удалось добраться до южного города Тырговиште, где они, впрочем, и были задержаны военными. Николае и Елена Чаушеску были доставлены в казарму местного гарнизона.

Уже через трое суток Николае и Елена Чаушеску были признаны виновными в целом ряде преступлений, в том числе в геноциде. Интересно, что все это время Чаушеску и его жена находились в том же гарнизоне в Тырговиште. В день вынесения смертного приговора оба были расстреляны возле гарнизонного туалета солдатами, которые проходили службу в упомянутой части. Мало того, казнь была запечатлена на пленку и демонстрировалась впоследствии по западному телевидению.

Операция спецслужб?

Вообще, даже современные исследователи не сомневаются в том, что расстрел Николае Чаушеску и его жены произошел именно по инициативе Запада. Ходили слухи, что процесс над Чаушеску являлся совместной операцией ЦРУ и КГБ. Подобные домыслы, как считает Рой Медведев, были вызваны тем фактом, что Джордж Буш действительно звонил Михаилу Горбачеву и заявил, что Соединенные Штаты не будут против, если Советский Союз вмешается в ситуацию в Румынии. Но СССР остался в стороне.