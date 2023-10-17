Что стало в жизни прототипами героев книги Владимира Богомолова

Вышедшая в 2001 году экранизация романа "В августе 44-го" с участием Евгения Миронова и Владислава Галкина не понравилась писателю Владимиру Богомолову, и он даже потребовал исключить свое имя из титров. Тем не менее, благодаря отличному подбору актеров в фильме Михаила Пташука мы можем увидеть легендарного Скорохвата-Таманцева и других офицеров СМЕРШа именно такими, как они изображены на экране. Однако, возникает вопрос, существовали ли они на самом деле?

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Были ли прототипы?

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Роман Владимира Богомолова «Момент истины» («В августе сорок четвёртого») был напечатан в 1974 году в журнале «Новый мир». Богомолов первым из представителей «лейтенантской прозы» показал суровые будни контрразведчиков СМЕРШа. Обильное использование документов создавало впечатление, что книга написана «по мотивам реальных событий», хорошо знакомых автору.

Относительно прототипов героев романа Богомолов позволял себе разные высказывания. Однажды он сказал, что «буквального прототипа в романе быть не может, ибо образы в процессе творческой работы меняются». Те персонажи, что получились в итоге, являются результатом типизации, многократного редактирования рукописи. То есть Таманцева, Алехина и Блинова можно считать собирательными героями.

Однако в разговоре с писателем Михаилом Кузнецовым в 1976 году Богомолов вкратце рассказал о судьбах прототипов. Кроме того, некоторые авторы предпринимали собственные попытки «вычислить» их.

Самый яркий герой романа, без сомнения – «двужильный» контрразведчик Евгений Таманцев, «советский супермен». По словам Богомолова, зимой 1945 года человек, с которого он «списал» этот персонаж, оказался на фронте, где погиб в окопах при прорыве вражеских танкистов.

Несмотря на это, у Таманцева нашлись прототипы-«самозванцы». В 2005 году журнал «Сибирские огни» опубликовал повесть Сергея Трахименока «По следам Таманцева». В ней рассказывается история ветерана войны Григория Коловратова из деревни Канино Амурской области, который ради признания в глазах окружающих решил выдать себя за «реального Таманцева». С Богомоловым Коловратов якобы познакомился в госпитале и затем переписывался с ним. Однако никаких писем сельский житель предъявить не смог.

Алехин

Прототип старшего оперативно-розыскной группы капитана Павла Алехина погиб в Польше в конце 1944 года при задержании агентов Абвера.

В 2019 году белорусский сайт МЛЫН.BY опубликовал интервью с 98-летним полковником Василием Мартынюком из Чернигова, которому якобы довелось служить под началом «настоящего капитана Алехина». Его группа из семи человек действовала в треугольнике «Слоним – Мосты – Гродно». Подобно герою романа, «настоящий Алехин» на войне был «тонким психологом», умевшим обращаться с вражескими лазутчиками так, чтобы не спугнуть их раньше времени.

Мищенко

Создавая образ главного антагониста романа, Богомолов незначительно изменил фамилию реального диверсанта-вербовщика германской разведки, которого звали Николай Грищенко. В отличие от романа, где поиски Мищенко ведутся на небольшой территории, настоящего Грищенко контрразведка и органы безопасности ловили по всему Союзу. Спецоперация была грандиозной, о её результатах ежедневно докладывали Ставке Верховного Главнокомандующего. В конце концов резидента поймали сотрудники ГБ на транспорте в одном из городов Урала. Подробности этого события сообщила в 2013 году газета «Вечерний Челябинск». По данным издания, Грищенко «задержал именно в Челябинске на вокзале очень смелый и опытный оперативный работник транспортной милиции». Он не поверил «легенде» агента, выдававшего себя за героя-фронтовика. За поимку Грищенко два чекиста были представлены к ордену Красного Знамени, а один получил орден Ленина.

В романе указано, что рост Мищенко был «выше среднего». Его прототип имел рост 184 см и носил кирзовые сапоги 43-го размера. Но детали биографии шпиона Богомолов изменил.

Другие герои

«Генерал Егоров» пережил войну, но умер в возрасте моложе 50 лет. Зато стал генералом подполковник Николай Поляков, который закончил военную академию и служил в армии ещё 25 лет.

Капитан Игорь Аникушин был списан Богомоловым практически «с натуры». Это персонаж, наиболее близкий к своему реальному прототипу.

«Я знал такого офицера, который, находясь после ранения на службе в комендатуре, был привлечён к одной операции розыскников и во время неё повёл себя в точности как Аникушин. В результате погиб старший оперативно-розыскной группы, а этот офицер получил тяжёлое ранение, но выжил», – рассказывал писатель.

Богомолов как прототип

В некоторых героях произведений Богомолова можно узнать самого автора. Есть версия, что в «Моменте истины» он выведен как чистильщик-стажер Андрей Блинов по прозвищу «Малыш». Писатель признавал, что на войне «занимался разведкой, и не только войсковой». Но сходство с Блиновым категорически отрицал, объясняя, что с этим персонажем его роднит разве что возраст. Кроме того, по словам писателя, реальный «Блинов» не был контрразведчиком, а служил в артиллерии и даже был награждён звездой Героя Советского Союза.

«Люди, знающие меня близко, довольно дружно утверждают, что автор более всего выражен в Таманцеве, в Аникушине и в... генерале Егорове», – сообщал Богомолов в переписке с читателями, отмечая при этом, что со «стороны виднее».