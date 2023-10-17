Единственная газовая атака Тухачевского: как он подавил восстание тамбовских крестьян

В начале 20-х годов, в самый разгар Гражданской войны, в Тамбовской губернии разразилось крестьянское восстание против советской власти. На его подавление были брошены силы Красной армии. Одним из вошедших в историю эпизодов стал приказ руководившего войсками Тамбовской губернии будущего маршала Михаила Николаевича Тухачевского о химической атаке против остатков сил атамана Антонова.

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Тамбовское восстание

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Бунт крестьян в Тамбовской губернии стал одним из самых масштабных за всю историю Гражданской войны. Среди вероятных причин восстания называют развернувшуюся политику военного коммунизма — продотряды конфисковывали у лишенных экономических прав крестьян хлеб. Кроме того, местные жители страдали от набегов дезертиров из числа Красной Армии.

Высшей точкой стал 1920 год, когда, несмотря на тяжелую засуху объемы продразверстки (конфискации хлеба советской властью прим.) не были уменьшены. После объединения сил повстанцев в единую организацию, Объединенную партизанскую армию Тамбовского края, численность крестьянских войск составляла около 50 тысяч человек.

На подавление восстания в регион были переброшены войска, занимавшиеся борьбой с армией Врангеля и противостоянием с Польшей. На руководство военными частями был назначен командовавший Польским фронтом, а также занимавшийся подавлением мятежа в Кронштадте Тухачевский.

Сам будущий маршал о ликвидации восстания писал следующее: «В районах прочно вкоренившегося восстания приходится вести не бои и операции, а, пожалуй, целую войну, которая должна закончиться прочной оккупацией восставшего района, насадить в нем разрушенные органы советской власти и ликвидировать самую возможность формирования населением бандитских отрядов. Словом, борьбу приходится вести, в основном, не с бандами, а со всем местным населением».

Ситуацию для Красной армии, однако, облегчил вышедший в феврале 1920 года приказ о приостановке продразверстки в губернии, закрепленный решением X съезда Российской коммунистической партии. Также была объявлена амнистия для рядовых крестьян. Эти факторы существенно ослабили масштабы восстания. Тем не менее окончательно подчинить регион советской власти мешала военная бригада под руководством атамана Антонова.

«Антоновщина»

Александр Степанович Антонов участвовал еще в борьбе с царской властью в составе движения эсеров (политическая партия левого толка). Он был осужден на каторгу, однако был амнистирован в ходе Февральской революции. Вскоре он занял пост начальника уездной милиции в Тамбовской области, где успешно боролся с бандитизмом. Однако советскую власть Антонов не принял.

В конце 1918 года он создал боевую дружину из чуть более, чем десятка человек. К лету 1919 года, в её составе уже около 150 хорошо вооруженных бойцов. Год спустя он принимает на себя руководство вспыхнувшим крестьянским восстанием, что положило начало движению, названному впоследствии «антоновщиной».

Несмотря на частично успешные действия по борьбе с советской властью и продвижению эсеровской программы, к марту 1921 года, после отмены продразверстки, силы сопротивления начали таять и терпеть поражение. Тем не менее, дружина Антонова долгое время успешно укрывалась в лесах и военное командование, в лице Тухачевского, приняло решение попытаться «выкурить» её путем применения химического оружия.

Газовая атака

В июне 1921 года Тухачевский принимает решение об окончательном очищении тамбовских лесов от бунтовщиков. С этой целью он издает приказ No0116. Один из пунктов приказа гласил: «Леса, где прячутся бандиты, очистить ядовитыми удушливыми газами, точно рассчитывать, чтобы облако удушливых газов распространялось полностью по всему лесу, уничтожая все, что в нем пряталось».

По запросу регионального командования из Москвы были высланы баллоны с удушающим газом. Как пишет кандидат химических наук А.С. Бобков в своей работе о применении химического оружия для подавления Тамбовского восстания, баллоны снаряжались хлором и его смесью с фосгеном.

Несмотря на это, планам по масштабному «выкуриванию» партизан не было суждено реализоваться. Вот что гласит рапорт газотехника В. Пуськова, прибывшего в расположение химроты, на которую была возложена задача по проведению газовых атак: «...Благодаря вышеизложенному, a именно: постоянные наряды и отсутствие комсостава и обмундирования, учебные занятия не ведутся, люди совершенно не обучены и химрота в отношении газо-борьбы является абсолютно не подготовленной и не боеспособной». Кроме того, закономерные опасения командования вызывала сохранность жизненно необходимого скота.

Тем не менее, одну атаку было решено провести. В начале августа 1920 года командир батареи Белгородских артиллерийских курсов отчитался о проведении бомбардировки Паревского леса на острове Сухие Дубки, расположенном близ села Кипец. Его рапорт гласит: «Заняв позицию в 16.00, батарея открыла огонь по острову, что на озере в 1,5 верстах северо-западнее с. Кипец. Выпущено 65 шрапнелей, 49 гранат и 59 химических снарядов».

Повод для атаки был весомый: по оперативным данным, в лесу скрывался сам предводитель восстания, Александр Антонов. После огня батареи, в лес, для прочесывания местности, были направлены войска. Однако, результат оказался неутешительным — ни Антонова, ни его бригады в лесу не было. Участвовавший в Тамбовской газовой операции Н. Н. Доможиров в своих «Эпизодах партизанской войны», подводит итог всей «химической атаки Тухачевского»: «На Сухих Дубках курской ротой были найдены привязанными к деревьям три лошади с седлами; на последних имелись надписи А. Антонова, Д. Антонова и Вострикова. Серая лошадь, по всем приметам, принадлежала Антонову».